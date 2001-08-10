В Сахалинской области с начала года выдано более полутора миллиардов на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С января 2022 года в регионе одобрено 550 заявок на льготный жилищный кредит, оформлено 324 договора. Всего же за время действия программы сахалинским семьям одобрено почти 5 тысяч заявок, выдано более 12 миллиардов рублей. 2 575 семей уже стали обладателями квартир, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Программа «Дальневосточная ипотека» с беспрецедентно низкой процентной ставкой от 0,1 процента годовых, реализуется в регионе с декабря 2019 года. В прошлом году было выдано 1400 льготных жилищных кредитов для молодых семей, годом ранее – 870.

Оформить льготный кредит до 6 миллионов рублей на срок до 20 лет могут молодые семьи (граждане РФ от 21 года и до 36 лет включительно на дату заключения кредитного договора, состоящие в браке, где возраст каждого из супругов не превышает 36 лет, а также не состоящие в браке (не старше 36 лет) гражданин РФ, мужчина или женщина, имеющие ребёнка, не достигшего 19-ти лет), участники программы повышения мобильности трудовых ресурсов (граждане РФ, переехавшие на работу из других субъектов РФ в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в субъекты РФ, входящие в состав Дальневосточного федерального округа), а также получатели «Дальневосточного гектара» (без ограничений по возрасту) с разрешенным видом использования «ИЖС» или «ЛПХ». Кредит может быть использован для приобретения или строительства квартиры на первичном рынке или строительства индивидуального жилого дома.

По всем вопросам, касающимся информации о программе, можно обратиться по телефону горячей линии Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке 8 (800) 200-32-51 (звонок бесплатный). Также консультации можно получить в АО «Сахалинское ипотечное агентство» по телефону 8 (4242) 312-531 или по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40 оф. 610. Дни приема: вторник, четверг с 12-00 до 16-00.

Напомним, губернатор Валерий Лимаренко поставил амбициозную задачу – вводить в регионе по 500 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Это около 7 тысяч квартир для сахалинцев и курильчан. Для этого необходимо поддерживать высокий уровень спроса на недвижимость и ее доступность, и «Дальневосточная ипотека» здесь является одним из ключевых инструментов.