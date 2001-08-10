В Анивском районе завершен 3-й сезон проекта Лыжи в школу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественным вручением подарков в Анивском районе подвели итоги социального проекта. В рамках грантовой поддержки международного консорциума «Сахалин-1» спортивная школа г. Анива увеличила число участников до 50 человек. Это ученики школы №11 из г. Южно-Сахалинска и школы №5 из села Троицкое, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

- Неоценима польза данного проекта. С каждым годом мы планируем увеличивать количество детей – участников. Таким образом мы пытаемся привить любовь к здоровому образу жизни детям с малых лет, - поделился заместитель директора спортивной школы г. Анива Евгений Дзецина.

В текущем году благодаря проекту «Лыжи в школу» организаторы впервые реализовали проект «Лыжи в детский сад». На средства гранта для дошколят закупили лыжи, ботинки, палки. Теперь двадцать воспитанников детского сада № 9 «Зеленый остров» осваивают азы такого спорта, как лыжные гонки. Тренерский состав спортивной школы г. Анива проводит занятия с инструктором по физической культуре детского сада. Педагог, в свою очередь, обучает детей.

- На сегодняшний день дети уже уверенно двигаются по трассе и активно катаются. Если вспомнить, начало проекта, то практически все наши воспитанники не могли даже стоять на лыжах. Конечно же мы рады тому, что стали участниками данного проекта, - рассказала заведующая детского сада «Зеленый остров» Наталья Рыбкина.

В рамках проекта на средства гранта также были приобретены сушилки для лыжных ботинок, обновлены комплекты спортинвентаря. Проект реализуется при поддержке международного консорциума «Сахалин-1», министерства спорта Сахалинской области, администрации Анивского городского округа.