В Южно-Сахалинске в домах на нескольких улицах временно ограничат подачу воды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с ремонтными работами на сети водопровода 30 марта временно ограничат подачу холодной воды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, воды не будет с 09.30 до 14.00 в жилых домах по адресам:
- ул. Бумажная, 22, 22а, 22б, 24в;
- пр. Мира, 8г, 30, 60, 43, 47, 47а;
- ул. Огородная, 1, 1/1;
- ул. Крайняя, 30, 30/1, 2, 36, 33, 33а, 35, 35а, 37, 51;
- ул. Долинская, 22-30, 22а-32а, 35-45, 35а-45а;
- ул. Физкультурная, 10-18, 10а, 12а, 18/1.
Также ограничения коснутся жителей частного сектора по улицам Кооперативной, Новой, Пролетарской, переулкам Верхнему, Смирных, Уральскому, Кооперативному.
По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую «РВК-Сахалин» по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.
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