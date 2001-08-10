В Южно-Сахалинске готовятся к запуску проката электросамокатов и электровелосипедов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел рабочее совещание по вопросам подготовки к новому сезону сети проката электросамокатов и электровелосипедов. На совещании также обсудили перспективы развития направления общественного альтернативного транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специалисты Центра молодежных инициатив, который курирует проект, рассказали об итогах работы системы проката в прошлом году. Так, по итогам 2021 года общее количество зарегистрированных в системе пользователей электросамокатов составляет порядка 3200 человек, в системе аренды электровелосипедов - более 4 тысяч человек.

В этом году планируется произвести модернизацию, которая позволит упростить процесс аренды электровелосипеда. В частности, взять его на прокат можно будет с помощью QR-кода по аналогии с электросамокатом. А GPS-трекеры позволяют отслеживать маршрут для аналитики и местонахождение велосипеда, чтобы избежать возможных краж муниципального имущества. Администрация Южно-Сахалинска убедительно просит пользователей бережно обращаться с городским имуществом, соблюдать инструкции.

К запуску готовятся 87 электровелосипедов. Станции для них установят на перекрестках ул. Есенина — пр. Мира, ул. Пуркаева — пр. Мира, ул. Емельянова — пр. Мира, пр. Победы — пр. Мира, ул. Тихоокеанской — пр. Мира, Компроспекта — ул. Комсомольской, на площади Ленина, а также возле городского бассейна и в парке. Сеть станций планируется расширить. Например, по предварительным планам дополнительные парковки для велосипедов появятся в Дальнем и на участке ул. Комсомольской от пр. Победы до ул. Емельянова. Дополнительные места будут оборудоваться за счет конструкций, которые есть в запасе, а также за счет перераспределения существующих.

Еще из нововведений — закупаются 34 электросамоката — это новые модели, которые заказали к открытию сезона. Большая часть уже доставлена в город. Это более комфортные, надежные антивандальные электросамокаты, рассчитанные на длительное массовое использование.

Таким образом, в новом сезоне (ориентировочно с середины мая) для катания будут доступны 64 электросамоката. Расположение станций остается прежним: на перекрестках ул. Горького — ул. Больничной, ул. Пуркаева — пр. Мира (ТЦ «Плаза), ул. Емельянова — пр. Мира («Янтарь»), пр. Победы — пр. Мира (СИЗО), ул. Горького (спорткомплекс «Кристалл»), Компроспекта — ул. Комсомольской (Дом офицеров), на площади Ленина, а также возле кинозала «Комсомолец» и в парке.

По итогам совещания Сергей Надсадин дал ряд поручений по расширению сети проката с учетом работы, которая проводится в городе по транспортным связям. Необходимо продолжать изучать положительный опыт других городов. Еще из поручений - рассмотреть возможность внедрения в систему городского проката обычных велосипедов. Этот вид транспорта также интересен горожанам.