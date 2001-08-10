Мастер-план развития

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Финальный вариант мастер-плана развития спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" в ближайшее время будет размещен на сайте администрации города, где каждый желающий сможет ознакомиться с принятыми решениями, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, что мастер-план разрабатывался Институтом Генплана Москвы. Концепция развития горнолыжного курорта будет интегрирована в генеральный план Южно-Сахалинска.

Документ базируется на масштабной исследовательской работе, проведенной проектировщиками. В него также вошли предложения, которые внесли в ходе анкетирования и работы в рамках социального проектирования эксперты, горожане, представители спортивных и общественных организаций, предприниматели. В ходе разработки было проведено несколько сессий социального проектирования, собраны мнения и предложения жителей, в том числе представителей профессиональной общественности, потенциальных инвесторов, экологов и др.

Недавно проект мастер-плана был рассмотрен на областном градостроительном совете. В результате концепция была одобрена, сейчас в документацию вносятся незначительные корректировки.

- При разработке главной задачей проектировщиков было создать многофункциональный круглогодичный комплекс. В составе мастер-плана предусмотрены как мероприятия по развитию экотуризма, так и основные решения по строительству объектов резидентов «Горного Воздуха» и развития инфраструктуры самого комплекса, — пояснила заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства пояснила Яна Ермакова.

Особое внимание в проекте уделяется вопросам развития организации досуга жителей. Предполагаются летние и зимние активности, новые вело- и прогулочные маршруты разной сложности, а также ряд проектных решений для дальнейшего развития потенциала комплекса.