В сахалинском селе Восток открыли новую амбулаторию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Строительство медицинского пункта велось в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется под контролем главы региона Валерия Лимаренко. В амбулатории, рассчитанной на 50 посещений в смену, жители села смогут получать квалифицированную помощь уже в новых, более комфортных условиях, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Всего в населенном пункте проживают более 1800 человек. До недавнего времени первичную медицинскую помощь им оказывали в старом, приспособленном для этих целей помещении. Для селян уже стали родными врачи - терапевт Надежда Насыр и педиатр Марина Евдокимова. Обе женщины работают в медпункте более десяти лет и сейчас с большой радостью обживаются в новых помещениях.
– И за первой помощью обращаются, и на диспансеризацию, дневной стационар пользуется большой популярностью. Амбулатория для местных жителей – место притяжения, и по здоровью решить вопросы, и пообщаться. В новом здании все эти процессы проходят легче, приятнее, мотивирует лишний раз прийти давление проверить, скорректировать лечение, – отметила врач-терапевт Надежда Насыр.
Современная амбулатория построена по типовому проекту, в ней предусмотрены все необходимые для медицинской деятельности помещения: процедурный, прививочный кабинеты, отдельные кабинеты для приема педиатра, терапевта, стоматолога, аптечный пункт, регистратура, 2 санузла (один – для маломобильных граждан).
– Медицинская помощь расширена за счет выездной работы узких специалистов Поронайской ЦРБ. По графику в амбулаторию приезжают окулист, хирург, кардиолог, гинеколог и другие врачи, в том числе работает рентгенологический комплекс. Большое внимание уделяется ранней диагностике заболеваний – местные жители направляются на углубленные обследования в районный центр и в Южно-Сахалинск, – прокомментировал глава регионального минздрава Владимир Кузнецов.
Отметим, за последние годы в населенных пунктах Сахалинской области, включая малые села, открылись более 20 новых медицинских объектов. Например, в 2021-ом новую амбулаторию сдали в Ильинском. Также в ближайшие месяцы будут сданы в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории в селах Чапаево, Первомайск, Ныш, Покровка, Поречье и Вал.
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