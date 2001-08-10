В Южно-Сахалинске во время рейда автоинспекторы штрафовали пешеходов и водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске, утром 23 марта, наряды ОСР ДПС ГИБДД по Сахалинской области несли службу на улицах Сахалинской, Ленина, Пуркаева и пр. Мира. Инспекторы ориентировались на проведение профилактической работы как с водителями, так и с пешеходами, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

Особое внимание инспекторы уделяли тем пешеходам, которые переходили проезжую часть на запрещающий (красный, желтый) сигнал светофора, тем самым подвергая свою жизнь опасности. Некоторые настолько «отважны», что смело пересекали проезжую часть прямо перед инспекторами ГИБДД и патрульной машиной. Возможно, они думали, что работа ведется по водителям, а не по пешеходам.

В результате, в отношении пятерых таких «отважных» пешеходов были вынесены постановления о наложении административного штрафа в размере 500 рублей. А также проведены профилактические беседы о важности соблюдения мер личной безопасности на дороге, напомнив пешим участникам, что у них есть не только права, но и обязанности.

Кроме того, за непредоставление преимущества в движении пешеходам к административной ответственности привлечены 18 водителей, в отношении них вынесены постановления о наложении штрафа в размере до 2500 рублей.

Стоит отметить, что сотрудники Госавтоинспекции Сахалинской области намерены и дальше продолжить работу, направленную на безопасность всех участников дорожного движения.