Тихоокеанское
информационное агентство
24 Марта 2022
Сейчас 02:40
103,16|113,26|66,91
У юго-восточного побережья Сахалина продолжится разрушение припая
12:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

У юго-восточного побережья Сахалина продолжится разрушение припая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 марта в восточной части залива Мордвинова продолжится весеннее разрушение припая. Выходить на лед крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?