Сахалинские военные начали осваивать арктический вариант зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные на Сахалине, приступили к переобучению на новейший арктический вариант зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2ДТ", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Для прохождения обучающего курса специалисты армейского корпуса ВВО отправилась в учебный центр войск противовоздушной обороны в Краснодарском крае.
В ходе переобучения расчёты ЗРК «Тор-М2ДТ», изучат устройство и тактико-технические характеристики новой техники, освоят заряжание пусковых установок, поиск, обнаружение и поражение воздушных целей.
Курс переобучения завершится практическими стрельбами по воздушным целям на специализированном полигоне ПВО. После этого военнослужащие подразделений противовоздушной обороны армейского корпуса ВВО отправится в пункт постоянной дислокации.
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