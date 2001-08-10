Тихоокеанское
информационное агентство
24 Марта 2022
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12:38, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские военные начали осваивать арктический вариант зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ"

Сахалинские военные начали осваивать арктический вариант зенитного ракетного комплекса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные на Сахалине, приступили к переобучению на новейший арктический вариант зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2ДТ", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Для прохождения обучающего курса специалисты армейского корпуса ВВО отправилась в учебный центр войск противовоздушной обороны в Краснодарском крае.

В ходе переобучения расчёты ЗРК «Тор-М2ДТ», изучат устройство и тактико-технические характеристики новой техники, освоят заряжание пусковых установок, поиск, обнаружение и поражение воздушных целей.

Курс переобучения завершится практическими стрельбами по воздушным целям на специализированном полигоне ПВО. После этого военнослужащие подразделений противовоздушной обороны армейского корпуса ВВО отправится в пункт постоянной дислокации.

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