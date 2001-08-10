Тихоокеанское
информационное агентство
24 Марта 2022
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09:58, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Многодетным семьям Камчатки помогут платить за ЖКХ

Многодетным семьям Камчатки помогут платить за ЖКХ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В правительстве Камчатки разрабатывают меры поддержки многодетных семей. Им, в частности, будут компенсировать стоимость услуг ЖКХ в размере 100 % регионального стандарта, сообщает ИА "Кам 24".

«В регионе есть мера поддержки многодетных семей, которая направлена на компенсацию части стоимости жилищно-коммунальных услуг в размере 30 % от регионального стандарта. У нас есть порядка 770 многодетных семей, где доход на одного человека ниже величины прожиточного минимума. Мы предлагаем этим семьям компенсировать стоимость жилищно-коммунальных услуг в размере 100 % регионального стандарта», приводит информационное агентство комментарий пресс-службы правительства Камчатки.

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