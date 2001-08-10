На Сахалине приступили к проведению конкурсных процедур проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый муниципальный контракт на благоустройство дворовых территорий в рамках федеральной программы заключила администрация Томаринского городского округа. Еще четыре района разместили аукционы для поиска подрядчика: Анивский, Корсаковский, Невельский и Смирныховский районы, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Из федерального бюджета по линии Минвостокразвития России на модернизацию дворов всем субъектам Дальневосточного федерального округа выделено 7 миллиардов рублей. Распределение средств между регионами произведено исходя из численности постоянно проживающего населения. Для Сахалинской области из федерального бюджета предусмотрели 418 миллионов.

Ускорить работу по проведению конкурсных процедур поручил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Как отметил глава региона, все работы на объектах должны быть завершены еще до окончания теплого сезона. Люди должны иметь возможность уже в этом году воспользоваться обновленными дворами, оценить их. Именно поэтому важно, чтоб и все конкурсные процедуры происходили своевременно, без затягивания сроков и бюрократической волокиты.

– Мы многое делаем для повышения качества жизни сахалинцев и курильчан. Благоустройство дворов – важное направление этой работы. Так, в этом году в рамках текущего и капитального ремонта мы намерены отремонтировать на островах около 800 придомовых территорий. При этом не менее 60 мы сможем привести в порядок за счет федеральных средств, направленных в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». Это очень хорошая поддержка, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Сейчас завершаются встречи с жителями, во дворах которых планируется благоустройство. Там, где уже состоялось обсуждение эскизного проекта, началась подготовка конкурсной документации. До 1 апреля все районы должны разместить аукционы.

– Ключевая задача – создать комфортные условия проживания. Для этого в регионе проводится большая работа: капитально ремонтируются дома, приводятся в порядок подъезды, благоустраиваются дворы. Благодаря участию в федеральных проектах у нас появляются дополнительные ресурсы, – отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Дворы, в которых выполнят благоустройство, выбирали сами жители. В опросе приняли участие 1167 сахалинцев и курильчан. В перечень придомовых территорий вошли придомовые территории, жители которых согласны обеспечить их содержание. Адресный перечень участников проекта размещен на сайте регионального министерства ЖКХ в разделе «Формирование комфортной городской среды».

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин напомнил, что островной регион в свое время стал флагманом проекта комплексного ремонта дворов в стране.

– В 2008 году наше отделение партии предложило региональный проект «Наш двор», который в 2015 году трансформировался в федеральный партийный проект по формированию комфортной городской среды. Так что мы и раньше уделяли особое внимание капитальному ремонту и благоустройству дворов, работы в разных районах области проходили ежегодно. Мои коллеги по партии и я сам лично контролировали процесс: встречались с жителями, обсуждали планы, пожелания – где провести тропинку, где поставить детскую площадку, где скамейки, и так далее. Нужно обязательно людей слышать, – подчеркнул Андрей Хапочкин.

Самое главное, по мнению Андрея Хапочкина, – по-прежнему оставаться на связи с жителями. Еще во время подготовки проектной документации необходимо обсуждать все этапы предстоящего капремонта и благоустройства. Тогда сахалинцы получат действительно комфортные дворы, полностью соответствующие их пожеланиям и ожиданиям.

Программа благоустройства дворов в дальневосточных городах реализуется по поручению вице-премьера – полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева. Решение о реализации программы было принято на VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2021 году.

Цель программы – обновление городской инфраструктуры с применением современных технологий, создание пространств для отдыха и развития рядом с домом, повышение индекса качества городской среды. В рамках программы с учетом потребностей жителей создаются площадки с оборудованием для игр и спорта, обустраиваются пешеходные зоны и велодорожки, производится озеленение территорий.

Благоустройство придомовых территорий по программе «1000 дворов» будет завершено в ноябре 2022 года.