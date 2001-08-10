Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2022
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У юго-восточного побережья Сахалина продолжается разрушение припая
15:02, | Новости общества Сахалина и Курил

У юго-восточного побережья Сахалина продолжается разрушение припая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 марта в заливе Мордвинова произошло частичное разрушение припая. 23 марта продолжится дальнейшее его разрушение. Выходить на лед крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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