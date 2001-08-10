Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцам напоминают о проекте «Забота 65+», направленном на адресную поддержку горожан старшего возраста, в том числе маломобильных, одиноко проживающих, имеющих группы инвалидности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Информацию о проекте, а также консультацию специалистов по решению проблемных вопросов в сфере ЖКХ, здравоохранения, социальных услуг, юриспруденции можно получить по многоканальному телефону - 300-711.

Проектом также предусмотрено социальное сопровождение граждан на дому и психологическая поддержка. Он объединил не только специалистов, но и общественников. Так, активные горожане из числа серебряных волонтеров помогают пожилым и маломобильным горожанам посещать медицинские, культурно-досуговые, спортивные учреждения.

Подчеркнем, что двигательная активность — одно из условий здорового образа жизни. Для этого в Южно-Сахалинске для людей старшего возраста организованы бесплатные занятия по физической культуре и разным видам спорта. Например, популярностью пользуются йога, фитнес, настольный теннис, мини-волейбол.

Напомним, проект «Забота 65+» инициирован губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко с целью повышения качества жизни пожилых сахалинцев.