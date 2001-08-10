В Ново-Александровске обсудили проект Генерального плана и ПЗЗ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обсуждение проекта генплана и правил землепользования и застройки областного центра подходит к завершающей стадии. Одно из последних мероприятий состоялось накануне в северной части города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, что публичные слушания на протяжении двух последних недель проходили во всех селах и планировочных районах. На них горожане узнавали о перспективах развития своих территорий и задавили интересующие их вопросы. Задачу ознакомить с новой документацией как можно большее количество горожан ставил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Традиционно в начале встречи жителям предоставили общую информацию. Новый генеральный план — это видение города на ближайшие 20 лет. Он разрабатывался на долгосрочную перспективу и все заложенные в него решения носят стратегический характер. Правила землепользования и застройки — это уже более значимый с юридической точки зрения документ, определяющий правовой режим земельных участков. Оба документа разрабатывались синхронно и все решения взаимосвязаны друг с другом.

Докладчиками на публичных слушаниях выступили главный архитектор Южно-Сахалинска Максим Ефанов и специалисты ГАУ «Институт Генплана Москвы» Григорий Мустафин и Максим Викулин.

В ходе обсуждения люди интересовались вопросами обеспечения их территорий социальными объектами, а также вопросами инженерной инфраструктуры при строительстве новых жилых районов.

- Мы понимаем, что упускать вопросы обеспечения социальной инфраструктурой нельзя. Вся новая жилая застройка должны быть в полной мере ей обеспечена и никак иначе. В целом, проект генерального плана это предусматривает, — пояснил главный архитектор областного центра Максим Ефанов

Так, проектом генерального плана на перспективу в северной части города планируется размещение ряда социальных объектов. В Ново-Александровске заложены два объекта здравоохранения, школа, два дошкольных учреждения, спортивный комплекс, площадка для экстремальных видов спорта. В Луговом также предлагается новая поликлиника, три детских сада и начальная школа. Есть планы и на Новую Деревню, в которой предусматривается размещение школы, дошкольного учреждения и бассейна. Кроме того, в проект генплана заложены рекреационные зоны в районе рек Красносельская и Сусуя.

- Очень хотелось посмотреть на новый генеральный план и увидеть, что муниципалитет планирует на ближайшие годы. Приятно, что на все поставленные жителями вопросы были даны ответы, — сообщила жительница Новой Деревни Марина Андреева.

Напомним, что сегодня в областном центре состоится заключительное собрание участников публичных слушаний про проекту генплана и ПЗЗ. Встреча начнется в 17.30 в южно-сахалинском ДК "Родина".