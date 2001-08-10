День открытых дверей прошел в поронайской школе-интернате №3

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В школе-интернате №3 «Технологии традиционных промыслов народов Севера», которая находится на острове Южный в Поронайске, вчера принимали гостей. В уникальном учреждении, где наряду с обычными предметами дети осваивают языки и национальные промыслы КМНС, прошел день открытых дверей.

Познакомиться со школой приехали педагоги из других образовательных организаций района, общественники и известные на Сахалине представители коренных малочисленных народов Севера – сахалинская писательница Райся Агмина и автор детских книг на уйльтинском языке, соавтор букваря «Говорим по-уйльтински» Елена Бибикова. Мероприятие также посетили специалисты Департамента образования, культуры и спорта и вице-мэр округа Александр Ищенко.

Перед началом праздника всех собравшихся поприветствовал директор школы-интерната Андрей Ватлин. «В таком масштабе школа принимала гостей пять лет назад. И мы рады снова распахнуть свои двери, чтобы показать, как живет и развивается наше образовательное учреждение. Особенно приятно сделать это в Год культурного наследия народов России и в год 75-летия Сахалинской области. Ведь школа-интернат неразрывно связана с историей островного региона, традициями и культурой коренных малочисленных этносов Сахалина», - отметил Андрей Ватлин.

Знакомство со школой началось с презентацией докладов учащихся, которые ребята представили на уйльтинском языке. Темы выступлений были посвящены истории уйльтинского народа, достопримечательностям Сахалинской области и Поронайского района. После официальной части гости имели возможность посетить уроки, на которых им удалось понаблюдать за учебным процессом разных классов. Всего в школе учится 47 детей. Половина из них, с понедельника по пятницу проживают в интернате, расположенном рядом с основным корпусом школы. Там дети получают пятиразовое питание, выполняют домашние задания, играют со сверстниками, развивают свои творческие способности, занимаясь декоративно-прикладным творчеством.

Самобытному декоративно-прикладному творчеству и национальным ремеслам, как и изучению языка, в школе уделяется особое внимание. На уроках технологии и дополнительных занятиях дети изучают разновидности кроя, колорита и отделки тканей, кожи, меха. Школьники вместе со своими преподавателями создают национальную одежду, аксессуары, обувь, предметы быта и интерьера. Чтобы гости смогли воочию в этом убедиться, специально для этого мероприятия, они создали коллекцию одежды и продемонстрировали ее присутствующим. Кроме того, организаторы праздника подготовили яркую концертную программу. Педагоги и учащиеся школы выступили с национальными танцами, инсценировками мифов и сказок коренных сахалинских этносов, которые позволили всецело окунуться в атмосферу жизни и традиций коренных малочисленных народов Севера.

В завершении мероприятия гости поблагодарили коллектив школы и детей за подаренный праздник. Участники отметили, что школа дает не только качественное образование, активно внедряет современные технологии в учебный процесс, но и сохраняет уникальные национальные традиции, что, несомненно, делает ценной для всей Сахалинской области.