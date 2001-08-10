День открытых дверей прошел в поронайской школе-интернате №3
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В школе-интернате №3 «Технологии традиционных промыслов народов Севера», которая находится на острове Южный в Поронайске, вчера принимали гостей. В уникальном учреждении, где наряду с обычными предметами дети осваивают языки и национальные промыслы КМНС, прошел день открытых дверей.
Познакомиться со школой приехали педагоги из других образовательных организаций района, общественники и известные на Сахалине представители коренных малочисленных народов Севера – сахалинская писательница Райся Агмина и автор детских книг на уйльтинском языке, соавтор букваря «Говорим по-уйльтински» Елена Бибикова. Мероприятие также посетили специалисты Департамента образования, культуры и спорта и вице-мэр округа Александр Ищенко.
Перед началом праздника всех собравшихся поприветствовал директор школы-интерната Андрей Ватлин. «В таком масштабе школа принимала гостей пять лет назад. И мы рады снова распахнуть свои двери, чтобы показать, как живет и развивается наше образовательное учреждение. Особенно приятно сделать это в Год культурного наследия народов России и в год 75-летия Сахалинской области. Ведь школа-интернат неразрывно связана с историей островного региона, традициями и культурой коренных малочисленных этносов Сахалина», - отметил Андрей Ватлин.
Знакомство со школой началось с презентацией докладов учащихся, которые ребята представили на уйльтинском языке. Темы выступлений были посвящены истории уйльтинского народа, достопримечательностям Сахалинской области и Поронайского района. После официальной части гости имели возможность посетить уроки, на которых им удалось понаблюдать за учебным процессом разных классов. Всего в школе учится 47 детей. Половина из них, с понедельника по пятницу проживают в интернате, расположенном рядом с основным корпусом школы. Там дети получают пятиразовое питание, выполняют домашние задания, играют со сверстниками, развивают свои творческие способности, занимаясь декоративно-прикладным творчеством.
Самобытному декоративно-прикладному творчеству и национальным ремеслам, как и изучению языка, в школе уделяется особое внимание. На уроках технологии и дополнительных занятиях дети изучают разновидности кроя, колорита и отделки тканей, кожи, меха. Школьники вместе со своими преподавателями создают национальную одежду, аксессуары, обувь, предметы быта и интерьера. Чтобы гости смогли воочию в этом убедиться, специально для этого мероприятия, они создали коллекцию одежды и продемонстрировали ее присутствующим. Кроме того, организаторы праздника подготовили яркую концертную программу. Педагоги и учащиеся школы выступили с национальными танцами, инсценировками мифов и сказок коренных сахалинских этносов, которые позволили всецело окунуться в атмосферу жизни и традиций коренных малочисленных народов Севера.
В завершении мероприятия гости поблагодарили коллектив школы и детей за подаренный праздник. Участники отметили, что школа дает не только качественное образование, активно внедряет современные технологии в учебный процесс, но и сохраняет уникальные национальные традиции, что, несомненно, делает ценной для всей Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:21 11 Марта В Южно-Сахалинске задержаны подозреваемые в серии краж из гаражей
15:11 11 Марта Сахалинская команда по чир спорту успешно выступила на первенстве России в Москве
15:32 11 Марта Флешмоб в поддержку российской армии и президента прошел в Южно-Сахалинске
09:46 11 Марта Туристические компании Сахалинской области презентуют красоты островов в Москве
12:33 5 Марта В Сахалинской области назначен новый руководитель Управления ГИБДД
16:29 22 Февраля Смирныховские полицейские по горячим следам раскрыли кражу квадроцикла
- 17:22 1 Марта Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
09:50 25 Февраля В Южно-Сахалинске завершается модернизация общественного транспорта
Выбор редакции
- 16:08 Вчера В Чехов-центре покажут бесплатный спектакль "Запретный плод"
- 12:01 Вчера Власти Южно-Сахалинска расскажут об экономической ситуации и запасах продуктов первой необходимости
- 14:28 16 Марта Восемь игроков покидают команду "Сахалинские Акулы"
- 16:46 5 Марта В Южно-Сахалинске будут развивать проект "Горные лыжи в детский сад"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?