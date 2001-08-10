Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2022
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Южносахалинцев приглашают сегодня, 16 марта, приобрести свежую рыбу
15:36, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Березняков проведут выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Березняков приглашают принять участие в выездном приеме граждан, который проведет прокуратура города совместно с администрацией Южно-Сахалинска. От муниципалитета в мероприятии  примет участие вице-мэр Ильдар Ахтариев. Встреча состоится в четверг, 17 марта, с 14.30 до 16.30 в здании ДК «Родник» (ул. Крайняя, 8А), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На вопросы жителей района также ответят руководители структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска, представители управляющей компании, ресурсоснабжающих организаций.

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