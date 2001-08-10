15:36, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Для жителей Березняков проведут выездной прием граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителей Березняков приглашают принять участие в выездном приеме граждан, который проведет прокуратура города совместно с администрацией Южно-Сахалинска. От муниципалитета в мероприятии примет участие вице-мэр Ильдар Ахтариев. Встреча состоится в четверг, 17 марта, с 14.30 до 16.30 в здании ДК «Родник» (ул. Крайняя, 8А), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На вопросы жителей района также ответят руководители структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска, представители управляющей компании, ресурсоснабжающих организаций.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:12 10 Марта Сахалинцы предстанут перед судом за убийство двух человек
08:59 10 Марта Сахалинские власти нацелены исключить необоснованный рост цен в регионе
17:21 11 Марта В Южно-Сахалинске задержаны подозреваемые в серии краж из гаражей
12:12 10 Марта На Сахалине и Курильских островах стартовал этап боевого слаживания
12:33 5 Марта В Сахалинской области назначен новый руководитель Управления ГИБДД
16:29 22 Февраля Смирныховские полицейские по горячим следам раскрыли кражу квадроцикла
- 17:22 1 Марта Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
09:50 25 Февраля В Южно-Сахалинске завершается модернизация общественного транспорта
Выбор редакции
- 14:28 Вчера Восемь игроков покидают команду "Сахалинские Акулы"
- 16:46 5 Марта В Южно-Сахалинске будут развивать проект "Горные лыжи в детский сад"
- 11:30 2 Марта Сахалинец Всеволод Щеглов стал спортсменом месяца в январе
- 09:45 1 Марта Сахалинская школьница-блогер порассуждала, нужно ли учителям вести ТикТок
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?