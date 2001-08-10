Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2022
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15:07, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев просят не выходить на лед 17 марта

Сахалинцев просят не выходить на лед 17 марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 17 марта в заливе Мордвинова  возможны подвижки припая и образование новых трещин. Выходить на лед опасно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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