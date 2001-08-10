На Сахалине презентовали учебник по историческому краеведению
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске состоялась презентация учебного пособия «Историческое краеведение» для учащихся 6-10-х классов общеобразовательных организаций Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
В презентации первого в истории региона учебного пособия такого уровня приняли участие депутаты фракции «Единая Россия» Сахалинской областной Думы, специалисты министерства образования, а также члены авторского коллектива издания.
Спикер регионального парламента Андрей Хапочкин напомнил, что вопрос о создании учебника по историческому краеведению был инициирован фракцией «Единая Россия» и обсужден на состоявшемся в 2019 году круглом столе в Сахалинской областной Думе «О мерах, направленных на усиление патриотического воспитания в Сахалинской области». В итоге правительство области поручило министерству образования и Институту развития образования начать необходимую работу. Итогом ее стал трехтомный учебник, по которому буду заниматься школьники с 6-го по 10-й классы включительно. Он охватывает все периоды истории Сахалина и Курил – от древнейших времен, до наших дней.
- Огромное спасибо министерству образования, которое сходу включилось в работу. Отлично, что именно в год празднования 75-летнего юбилея Сахалинской области учебное пособие по историческому краеведению станет замечательным подарком школьникам, педагогам и всем сахалинцам, интересующимся историей родного края. Это очень важный проект, потому что, дети, молодежь, да и все сахалинцы и курильчане должны знать историю родного края, знать историю первопроходцев, открывших для России остров Сахалин и Курильские острова, должны знать имена защитников Сахалина в русско-японской войне 1904-1905 годов, знать историю подвига наших солдат, освободивших наши острова в 1945 году, знать о трудовом подвиге островитян, вложивших все силы, душу и сердце в развитие наших островов, - подчеркнул Андрей Хапочкин.
-Наши острова, это часть большого мира и всей мировой истории – с одной стороны, а с другой Сахалин и Курилы – это особый островной мир, с особыми законами своего развития. И нам очень хочется, чтобы наши дети знали, в каком удивительном краю мы живем, - поделился член члены авторского коллектива издания доктор исторических наук, заведующий кафедрой российской и всеобщей истории СахГУ Александр Василевский.
В обсуждении содержательной части нового учебного пособия вместе с членами авторского коллектива приняли участие депутаты Александр Болотников, Виталий Гомилевский, Нататалья Захарчук, Наталья Коршунова. Председатель комитета по социальной политике и руководитель фракции «Единая Россия» в областной Думе Виталий Гомилевский сравнил отсутствие в прошлом такого с белым пятном в нашей образовательной системе:
- Мы сейчас много говорим о патриотизме и особенно о том, как воспитать патриотизм у наших детей. Базовые знания не только истории, но и возможности той географической точки где ты родился и где ты живешь, наверное, это главное, чего нам всегда не хватало. Сегодня я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто занимался этой важной работой по созданию нового учебника по истории Сахалина и Курил. Я очень и за наших преподавателей рад и за наших детей - белого пятна в нашей истории больше нет, - подчеркнул Виталий Гомилевский.
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