В Южно-Сахалинске мониторят наличие социально значимых продовольственных товаров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка ведет ежедневный мониторинг наличия социально значимых продуктов в социальных магазинах, розничных объектах и в магазинах фирменной сети, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сегодня одной из точек мониторинга стал магазин сети «Народный» на пр. Победы, который имеет статус «социальный». Напомним, такие магазины реализуют 43 основных продукта с минимальной наценкой (не более 15% от цен поставщика с учетом транспортных расходов).
- Поставки в наш магазин идут без сбоев, каждый день свежие продукты. Социальные позиции - в наличии. Покупают хорошо рис, сахар, гречку. Но это в основном берут пенсионеры, как и обычно, чтобы часто в магазин не выходить, - рассказывает продавец.
Как отметила заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова, на момент мониторинга в магазине представлен широкой ассортимент продуктов, также предприниматель исполняет взятые на себя социальные обязательства по установке цен.
Также департамент отслеживает запасы и цены на продукты в оптовом секторе. По результатам анализа объектам розничной торговли и социальным магазинам даются рекомендации, где можно приобрети продукцию по оптимальной цене, чтобы по итогу наценка для покупателей была минимальная. Горожан призывают не создавать ажиотажный спрос, а продолжать делать покупки в обычном режиме.
Напомним, жители Южно-Сахалинска могут сообщить о необоснованном, по их мнению, повышении цен на продовольственные товары в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка по телефонам: 300-737 (доб. 1, 2, 3) и 300-736 (доб. 2).
Также сообщения можно направлять через официальные аккаунты администрации в социальных сетях:
- https://ok.ru/group/52029085122731
- https://vk.com/yuzhnosakhalinsk_official
- https://t.me/ysakhalinsk.
С перечнем действующих социальных магазинов можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:12 10 Марта Сахалинцы предстанут перед судом за убийство двух человек
08:59 10 Марта Сахалинские власти нацелены исключить необоснованный рост цен в регионе
12:12 10 Марта На Сахалине и Курильских островах стартовал этап боевого слаживания
17:21 11 Марта В Южно-Сахалинске задержаны подозреваемые в серии краж из гаражей
12:33 5 Марта В Сахалинской области назначен новый руководитель Управления ГИБДД
16:29 22 Февраля Смирныховские полицейские по горячим следам раскрыли кражу квадроцикла
- 11:13 15 Февраля В Южно-Сахалинске девушка провалилась в кипяток
- 17:22 1 Марта Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
Выбор редакции
- 16:46 5 Марта В Южно-Сахалинске будут развивать проект "Горные лыжи в детский сад"
- 11:30 2 Марта Сахалинец Всеволод Щеглов стал спортсменом месяца в январе
- 09:45 1 Марта Сахалинская школьница-блогер порассуждала, нужно ли учителям вести ТикТок
- 11:38 24 Февраля 350 килограммов красной икры без документов изъяли пограничники на Камчатке
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?