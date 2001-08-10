В Южно-Сахалинске мониторят наличие социально значимых продовольственных товаров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка ведет ежедневный мониторинг наличия социально значимых продуктов в социальных магазинах, розничных объектах и в магазинах фирменной сети, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня одной из точек мониторинга стал магазин сети «Народный» на пр. Победы, который имеет статус «социальный». Напомним, такие магазины реализуют 43 основных продукта с минимальной наценкой (не более 15% от цен поставщика с учетом транспортных расходов).

- Поставки в наш магазин идут без сбоев, каждый день свежие продукты. Социальные позиции - в наличии. Покупают хорошо рис, сахар, гречку. Но это в основном берут пенсионеры, как и обычно, чтобы часто в магазин не выходить, - рассказывает продавец.

Как отметила заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова, на момент мониторинга в магазине представлен широкой ассортимент продуктов, также предприниматель исполняет взятые на себя социальные обязательства по установке цен.

Также департамент отслеживает запасы и цены на продукты в оптовом секторе. По результатам анализа объектам розничной торговли и социальным магазинам даются рекомендации, где можно приобрети продукцию по оптимальной цене, чтобы по итогу наценка для покупателей была минимальная. Горожан призывают не создавать ажиотажный спрос, а продолжать делать покупки в обычном режиме.

Напомним, жители Южно-Сахалинска могут сообщить о необоснованном, по их мнению, повышении цен на продовольственные товары в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка по телефонам: 300-737 (доб. 1, 2, 3) и 300-736 (доб. 2).

Также сообщения можно направлять через официальные аккаунты администрации в социальных сетях:

- https://ok.ru/group/52029085122731

- https://vk.com/yuzhnosakhalinsk_official

- https://t.me/ysakhalinsk.

С перечнем действующих социальных магазинов можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.