Сквозной проезд на улице Украинской в Южно-Сахалинске закрывается до 20 марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сквозной проезд на ул. Украинской в Южно-Сахалинске закрывается до конца нынешней недели, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения коснутся участка улицы от Шлакоблочной до Долинской и начнут действовать с 10.00 15 марта до 20 марта включительно. Здесь продолжаются работы в рамках капитального ремонта.

Объезжать участок можно как со стороны ул. Ленина, так и со стороны пр. Мира и ул. Долинской.

Администрация Южно-Сахалинска просит автомобилистов быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.