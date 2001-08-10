Тихоокеанское
информационное агентство
15 Марта 2022
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В ночь на 15 марта в части Южно-Сахалинска временно ограничат подачу холодной воды
14:16, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сквозной проезд на улице Украинской в Южно-Сахалинске закрывается до 20 марта

Сквозной проезд на улице Украинской в Южно-Сахалинске закрывается до 20 марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сквозной проезд на ул. Украинской в Южно-Сахалинске закрывается до конца нынешней недели, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения коснутся участка улицы от Шлакоблочной до Долинской и начнут действовать с 10.00 15 марта до 20 марта включительно. Здесь продолжаются работы в рамках капитального ремонта.

Объезжать участок можно как со стороны ул. Ленина, так и со стороны пр. Мира и ул. Долинской.

Администрация Южно-Сахалинска просит автомобилистов быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.

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