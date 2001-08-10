Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Флешмоб в поддержку российской армии и Президента прошел в Южно-Сахалинске

- Не прекращаются акции в поддержку действий российской армии и принятого решения президентом нашей страны. Здесь собрались общественные, спортивные и бюджетные организации, неравнодушные жители и гости региона, чтобы в очередной раз сказать нашему президенту и нашей армии слова поддержки и растянуть полотно с главным лозунгом последней недели #СвоихНеБросаем. Это не последняя наша акция, впереди два автопробега, которые состоятся в ближайшее время, рассказал Дмитрий Смекалов, руководитель агентства по делам молодежи.

Огромное количество участников, среди которых Общественная спортивная организация «Федерация Рукопашного боя Сахалинской области» Сахалинская региональная общественная организация «Братство Александра Невского», Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора “Альфа”, Всероссийского военно-патриотического общественное движение «Юнармия», волонтерская рота "БОЕВОГО БРАТСТВА". Молодежка Общероссийского Народного фронта, ОГАУ "Сахалинский молодёжный ресурсный центр", Молодая Гвардия «ЕР», Росгвардия, 68 армейский корпус, Общественная организация «Федерация кикбоксинга и тайского бокса Сахалинской области», Министерство спорта Сахалинской области, РСМ, Государственная жилищная инспекция и другие, стали участниками акции. Организатором мероприятия выступило агентство по делам молодежи, которое уже провело не один флешмоб.

–Я уже не первый раз принимаю участие в подобных мероприятиях, сейчас все силы направленны на поддержку вооруженных сил Российской Федерации. Мы поддерживаем нашу армию и нашего президента Владимира Владимировича. Таким образом мы высказываем свою гражданскую позицию., - поделился заместитель начальника штаба движения "Юнармия" Сахалинской области Алексей Буторин.

13 марта состоится очередной автопробег в поддержку вооруженных сил российской армии. Колона стартует в 09.00 от ТЦ «Сити молл». На аэродроме «Пушистом» участники смогут принять участие во флешмобе и отведать солдатскую кашу и горячий чай из полевой кухни. Также в городе пройдет автопробег посвященный 8й годовщине воссоединения Крыма и в поддержку военнослужащих ВС РФ, старт 18 марта в 12.00 от поста ГИБДД, напротив дома 25, ул. Нефтяников.