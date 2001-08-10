Сахалинская команда по чир спорту успешно выступила на первенстве России в Москве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 5 по 8 марта Москве состоялись главные соревнования в российском чир спорте – чемпионат и первенство России.

В этом году самое значимое и масштабное спортивное событие объединило свыше пяти тысяч участников из 46 регионов России. Соревнования по-настоящему сплотили талантливых спортсменов со всей России. В соревновательной программе приняли участие как спортсмены из Москвы и Московской области, так и из самых отдалённых регионов, таких как Калининградская и Сахалинская области, а также республика Крым.

Островной регион представила сборная команда в составе 82 спортсменов и восьми тренеров. Сахалинки выступали как в двойках, так и групповых дисциплинах, представив на соревнованиях четыре команды разных возрастов.

Уже несколько лет наша сборная показывает высокие результаты. А спортсмены Сахалинской области неизменно входят в состав сборной России. Этот год был не исключением. В общей копилке сборной одна золотая, две серебряные и пять бронзовых медалей.

Среди двоек места распределились следующим образом. В категории «Чир джаз двойки мальчики/девочки» третье место завоевали Ульяна Колесник и Валерия Шаройкина (конкуренция 29 двоек). Первое место в этой же категории заняли Алекса Юн и Алиса Кошкина (конкуренция 37 двоек). Третье место заняли Руслана Замотаева и Анна Волошинская (конкуренция 37 двоек).

В категории «Чир хип хоп двойка мальчики/девочки» серебро завоевали Ульяна Колесник и Валерия Шаройкина (конкуренция 25 двоек).

В категории «Чир хип хоп двойка мужчины/женщины» бронзовыми призерами стали Эльвира Баранова и Кристина Лапыренок (конкуренция 22 двойки).

Таким образом, Сахалинская область заняла в общем зачёте пятое место из 46 регионов. Этот показатель поможет представить область с дополнительными местами для участников. Это очень важно для региона, говорят тренеры.

- Хочется отметить огромную конкуренцию в этом году, очень высокий уровень подготовки спортсменов. Мы могли показать результаты ещё выше, я никогда не буду довольна результатом на сто процентов, даже если они выиграют какой-нибудь чемпионат вселенной. Всегда есть над чем работать. Нет предела совершенству, – отмечает главный тренер сборной Кристина Лях.

Сборная команда по чир спорту в лице детей и родителей благодарит администрацию спортивной школы «Кристалл» за оказанную поддержку при участии в соревнованиях.