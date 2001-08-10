Тихоокеанское
информационное агентство
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15:03, | Новости общества Сахалина и Курил

По иску прокурора бывший руководитель муниципального учреждения вернет в казну необоснованно полученные бюджетные средства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Южно-Курильского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в МКУ «Центр развития физической культуры и спорта».

Установлено, что бывший исполняющий обязанности директора муниципального учреждения, в отсутствие согласия работодателя, принял незаконное решение о своем премировании, в результате чего необоснованно получил 66 тыс рублей.

При этом, по требованию прокурора  меры к добровольному возмещения ущерба, причинённого казенному учреждению в результате неправомерного расходования бюджетных средств,  он не принял.

Указанные факты послужили основанием для обращения прокурора в суд.

Решением Прикубанского районного суда Краснодарского края, вынесенного по месту жительства ответчика, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение в законную силу не вступило.

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