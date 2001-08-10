По иску прокурора бывший руководитель муниципального учреждения вернет в казну необоснованно полученные бюджетные средства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратурой Южно-Курильского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в МКУ «Центр развития физической культуры и спорта».
Установлено, что бывший исполняющий обязанности директора муниципального учреждения, в отсутствие согласия работодателя, принял незаконное решение о своем премировании, в результате чего необоснованно получил 66 тыс рублей.
При этом, по требованию прокурора меры к добровольному возмещения ущерба, причинённого казенному учреждению в результате неправомерного расходования бюджетных средств, он не принял.
Указанные факты послужили основанием для обращения прокурора в суд.
Решением Прикубанского районного суда Краснодарского края, вынесенного по месту жительства ответчика, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Решение в законную силу не вступило.
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