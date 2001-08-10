Тихоокеанское
информационное агентство
11 Марта 2022
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10:00, | Новости общества Сахалина и Курил

Спортсмены с нарушениями интеллекта поддержали российских паралимпийцев

Спортсмены с нарушениями интеллекта поддержали российских паралимпийцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске провели открытое первенство СШОР по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями. В нем приняли участие более 50 спортсменов из Долинска, Невельска и областной столицы, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Атлеты состязались на дистанциях 30, 400, 800 метров.

- Этими соревнованиями мы хотели бы поддержать наших паралимпийцев, не допущенных к участию на Паралимпийские игры в Пекине. Наши паралимпийцы и спортсмены всегда были, есть и будут лучшими в мире! - отметила главный судья соревнований, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре Лариса Жук.

Одна страна - одна команда!

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