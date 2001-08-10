Предпринимателям Южно-Сахалинска предлагают инвестировать в электрозаправки и получить субсидию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается реализация проекта «Газомоторный и электрический транспорт». В настоящее время на территории городского округа действует 35 зарядных станций для электротранспорта. Количество электрокаров в Сахалинской области неуклонно растет, их большая часть приходится на Южно-Сахалинск. Среди главных преимуществ использования электромобилей - экономичность и экологичность, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Услуги по зарядке электромобилей являются перспективным сегментом развития рынка. Наличие зарядной станции на парковке торгового центра, жилого комплекса, гостиницы, магазина или кафе является существенным конкурентным преимуществом, ориентированным на удобство покупателей, и способным принести дополнительный доход.

В целях расширения сети электрозаправок администрация Южно-Сахалинска призывает предпринимателей города активнее инвестировать в развитие зарядной инфраструктуры.

Получить консультацию о порядке и условиях установки зарядного устройства на муниципальной земле, а также сообщить об открытии нового электрозаправочного пункта для его популяризации среди автовладельцев через интерактивную карту зарядных станций Сахалинской области (https://minenergo.sakhalin.gov.ru/electro-transport/map/) можно, обратившись в отдел мониторинга общественного пассажирского автотранспорта МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» по телефону: 300-480 (доб. 7) или по электронной почте: mkuptgys@yuzhno-sakh.ru.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели Южно-Сахалинска, отнесенные к категории малого и среднего бизнеса (https://rmsp.nalog.ru), вправе претендовать на возмещение 70% произведенных и документально подтвержденных затрат по приобретению и доставке электрических зарядных станций для электротранспорта. Предельный размер субсидии на заявителя в текущем году увеличен до 5 млн. руб. Специальная мера финансовой поддержки бизнеса реализуется администрацией города в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025».

Документы на предоставление субсидии принимаются департаментом экономического развития администрации города (отдел поддержки предпринимательства) до 7 апреля 2022 года включительно по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 23, 1 этаж, кабинет №2, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.15 (перерыв с 13.00 до 14.00). Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5)

Дополнительная информация о порядке и условиях проведения отбора на предоставление субсидии, а также формы документов размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Перечень и формы необходимых документов доступны по ссылке.