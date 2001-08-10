Сахалинцы могут принять участие в онлайн-олимпиаде, посвященной достопримечательностям регионов РФ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека информирует островитян о возможности принять участие в онлайн-олимпиаде, посвященной достопримечательностям регионов РФ, которая пройдет в прямом эфире на YouTube-канале с 12.00 до 14.00 (по московскому времени), рассказали ТИА "Острова" в СахУОНБ.
Мероприятие состоится в рамках подведения итогов всероссийского конкурса «УЗНАЙ РОССИЮ. Лучший медиаволонтер». В прямом эфире будут чествоваться регионы и муниципальные образования – лидеры по развитию медиаволонтерства в сфере культуры и познавательного туризма. Ознакомиться с конкурсными работами можно в группе Оператора проекта.
Все желающие смогут присоединиться к прямой трансляции, задать интересующие вопросы по теме, а также принять участие в краеведческой онлайн-олимпиаде. Авторы лучших вопросов, участники и победители викторины, а также самые активные зрители получат сертификаты об участии и призы от организаторов.
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