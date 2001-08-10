Военные на Курильских островах приступили к слаживанию расчетов и экипажей боевых машин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие пулемётно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Курильских островах приступили к этапу боевого слаживания расчетов и экипажей боевых машин.

В ходе практических занятий военнослужащие поражают мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

При этом командиры управляют огнём своих подразделений, а механики-водители совершенствуют навыки вождения по пересеченной местности в условиях ограниченной видимости и низких температур.

Около половины всех практических занятий проходит в тёмное время суток, в ходе которых военнослужащие применяют современные приборы ночного видения, ночные прицелы, а также осветительные ракеты.

В целях недопущения переохлаждения среди военнослужащих, места проведения полевых занятий оборудованы пунктами обогрева, где личный состав обеспечен дополнительным питанием и горячим чаем.