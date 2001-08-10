Зима обновила рекорд обращений сахалинцев и курильчан к чиновникам через соцсети
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители островного региона этой зимой написали 10775 обращений в соцсетях областных ведомств, районных администраций, в аккаунты мэров и губернатора. Это почти в 4 раза больше, чем прошлой зимой. Весь объём вопросов и жалоб первично обработал Центр управления регионом. В пятерку горячих тем попали дороги, благоустройство, ЖКХ, вопросы медицины и соцзащиты.
ЦУР65, по мнению его специалистов, систематически бьёт собственные рекорды. Это подтверждают сухие цифры. Этой осенью Центр зафиксировал 9138 обращений (в 3 раза больше, чем за лето 2021). Этой зимой – 10775 обращений (почти в 4 раза больше, чем за зиму 2020-2021). В прошлом зимнем сезоне через Центр прошло 2815 обращений сахалинцев и курильчан.
- Объемы обращений существенно возросли. Этой зимой на активность жителей региона, конечно, повлияли циклоны. Ещё один важный факт – эффективность соцсетей. Сахалинцы и курильчане поняли, что с помощью современных технологий можно действительно быстро получить ответ на свой вопрос и реальную помощь в какой-то проблеме, – подчеркнул руководитель Центра управления регионом Сахалинской области Сергей Гребенюк.
Прошлой зимой большую активность в соцсетях проявляли холмчане. В этот раз пальму первенства вырвали жители Южно-Сахалинска. Адресаты и в прошлом, и в текущем году совпадают: чаще сахалинцы и курильчане обращаются в минздрав, минтранс и соцзащиту. При этом островитяне остались верны инстаграму – туда жители региона «стучатся» чаще. На втором и третьем месте по популярности – «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Помимо типичных вопросов о расчистке дворов и дорог от снега, этой зимой ЦУР65 фиксировал нестандартные просьбы. Две из них иначе как новогодним чудом не назовёшь. В обоих случаях сахалинские родители просили установить на площадях в их районах – в Большой Елани и Березняках – праздничные ели, чтобы устроить детям праздник. ЦУР вместе с властями выполнили их просьбы.
Ещё одна яркая история – ЦУР помог пенсионеру получить доплату за 40-летний стаж работы на Сахалине. Пожилого мужчину оперативно записали на личный приём к руководителю в Центр соцподдержки и помогли собрать пакет необходимых документов. В результате пенсионеру не только назначили доплату, но и присвоили звание ветерана труда.
Свои обращения сахалинцы и курильчане могут оставлять в аккаунтах ведомств, администраций, соцсетях мэров и губернатора. А также в пабликах ЦУР65 по ссылкам:
Instagram https://www.instagram.com/tsur_65/
Telegram https://t.me/tsur65
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