В Южно-Сахалинске подвели итоги регионального этапа всероссийских робототехнических соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице прошел V региональный этап всероссийских робототехнических соревнований "ИКаР", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В его рамках состоялся форум дошкольников «ИКаРёнок», в котором приняли участие команды из 14 детских садов города. Затем эстафету состязаний подхватили соревновательные линейки «ИКаР-старт», «ИКаР-программист», «ИКаР без границ» - их участниками стали команды из Южно-Сахалинска, Охи, Ноглик, Корсакова.

По итогам состязаний победителями V регионального этапа всероссийских робототехнических соревнований «ИКаР» стали:

- «ИкаР-старт»: в номинации «Инженерная книга» - «ИскРята», «Дом детства и юношества»(Корсаков), в номинации «Представление и защита проекта» - студия «Роботекс» (Оха), в номинации «Командное выполнение заданий» - «Изобретатели» (гимназия №2, Южно-Сахалинск). Абсолютный победитель - студия «Роботекс» (Оха);

- дошкольный Форум «ИкаРенок»: в номинации «Инженерная книга» - Артем Ден и Юрий Дмитриенко (детский сад №46 «Жемчужина»), в номинации «Командное выполнение заданий» - Тимур Кобылкин и Амир Ясинский (десткий сад №5 «Полянка»), в номинации «Представление и защита проекта» - Ульяна Поспелова и Мария Сбитнева (детский сад №54 «Белоснежка»). Абсолютный победитель – Федор Емелин и Алексей Бадыкшанов (детский сад №25 «Русалочка»).

Все участники категории «ИКаР без границ» победили в тематических номинациях.

Результаты индивидуальной региональной олимпиады «ИКаР-программист» будут размещены на сайте https://ikar65.ru/ .

Команды абсолютных победителей в линейках «ИКаРёнок» и «ИКаР-старт», а также победители прошлого года в категориях «ИКаР-ТЕХНО» (команда «Эврика» МБОУ «ДО ЦДТ Поронайск), «ИКаР-ПРОФИ» (команда «ИскРа» МАУ «Дом детства и юношества» Корсаков) представят Сахалинскую область на всероссийских соревнованиях по робототехнике «ИКаР» в Москве.

Отметим, на торжественной церемонии награды вручили и победителям I регионального этапа всероссийской олимпиады по 3D-моделированию «Инженеры будущего: 3D-технологии», которая состоялась в начале февраля.