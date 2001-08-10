105 семей в Корсакове отмечают новоселье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Валерий Лимаренко вручил ключи от квартир в новом пятиэтажном доме, расположенном по улице Калинина. Проживать в новостройке будут признанные нуждающимися в жилых помещениях, многодетные семьи, молодые семьи, инвалиды из райцентра, сел Раздольное, Соловьевка и Дачное, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- В прошлом году мы рекордно нарастили объемы ввода нового жилья – до 500 тысяч квадратных метров. Полностью закрыли вопрос по аварийному жилью, которое было признано таковым до 1 января 2017 года, и первыми в России начали новую программу по расселению. Конечно, предстоит большая работа и мы к ней готовы. Глядя в ваши глаза сегодня, я чувствую эту радость, исходящую из каждой семьи. Именно для этого мы трудимся над задачей по строительству нового жилья, – обратился к новосёлам Валерий Лимаренко.
В новом доме 45 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 15 трехкомнатных квартир с отделкой «под ключ». Жильцам остается только обставить помещения мебелью.
- Начинаем новую жизнь. Без угля и дров. Раньше жили в бараке на улице Красноармейской в моргородке. Теперь будем в благоустроенном доме. Спасибо всем, кто причастен к программе по расселению, - поделился радостью житель Корсакова Владимир Овчинников.
Напомним, в 2021 году в островном регионе в новое жилье были переселены 4 тысячи человек. На этот год планируется расселить 128 тысяч квадратных метров аварийного жилья, это более 5 тысяч человек. Благодаря тому, что Сахалинская область участвует в новой программе, в ближайшую пятилетку новоселье отметят почти 30 тысяч сахалинцев и курильчан.
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