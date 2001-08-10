В Сахалинской области построят аэропорт для обслуживания пяти млн пассажиров в год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новый аэровокзальный комплекс, который сейчас строится в Южно-Сахалинске, должен быть сдан в декабре 2022 года. Процесс перезапуска строительства и организации конкурса на привлечение инвесторов контролировал зампред правительства РФ, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Строительство аэропорта стартовало в 2017 году, однако в 2020-м работы на объекте пришлось остановить, как сообщает АСТВ. При этом контракт с генеральным подрядчиком был расторгнут. Причиной такого решения послужило большое количество нарушений в процессе возведения объекта.

Трутнев обсуждал сложившуюся ситуацию с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики в декабре 2020 года. Был поднят вопрос о том, что для завершения строительства необходимо прибегнуть к помощи частного инвестора. Инвестиции позволят надеяться на то, что проект будет завершен, при этом не придется дополнительно тратить средства из бюджета.

В конкурсе, который проводился при участии правительства Сахалинской области, победителем стала компания “Красинвест”, которая предложила направить на реализацию проекта 12,5 миллиарда рублей. Работы по завершению строительства аэропорта были начаты в августе 2021 года. На сегодняшний день на объекте задействованы 150 человек, в течение марта их число возрастет до 260, а в пиковые периоды будет достигать 750 штатных единиц.

Летом прошлого года Юрий Трутнев при участии главы Сахалинской области Валерия Лимаренко продемонстрировал ход строительства нового аэропорта председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. По словам Мишустина, сейчас Сахалину крайне необходим новый аэровокзальный комплекс. Он отметил, что в Южно-Сахалинск с удовольствием приезжают туристы со всей России.

Строительство ведется в полном соответствии с графиком. По словам заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергея Олонцева, в случае необходимости западное оборудование и строительные материалы будут заменены на не уступающие по качественным характеристикам аналоги производства России и стран Азии.

Новый аэровокзал будет принимать до 5 миллионов пассажиров ежегодно. Благодаря участию нового инвестора модернизирована архитектурная концепция аэровокзала и прилегающей к нему территории. Перепланировка внутренних галерей позволит принимать 1600 человек в час, хотя в предыдущем проекте пропускная способность была в два раза ниже. Будет создано 11 выходов на посадку вместо семи, 50 кабин паспортного контроля вместо запланированных ранее 14, восемь пунктов досмотра вместо шести. Также по плану будет обустроена привокзальная площадь, появится четырехзвездочная гостиница с закрытым переходом из здания аэропорта. Инфраструктура нового объекта включает в себя магазины, кафе и прочие объекты сферы услуг для пассажиров.