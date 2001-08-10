За пулеметы и гранатометы жителям Анивы предлагают на 15 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация округа напоминает, что граждане, могут сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, а также взрывчатые вещества и приспособления в отделение полиции и получить за это деньги. При этом уголовная ответственность за незаконное хранение не наступает, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
Денежное вознаграждение выплачивается лишь за оружие и (или) боеприпасы, признанные пригодными для использования. Получить деньги могут только совершеннолетние жители Анивского городского округа, которые сдали оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества в ОМВД России по Анивскому городскому округу.
Для получения вознаграждения гражданам необходимо сначала сдать оружие и боеприпасы, получить все необходимые справки от специалистов ОМВД и после этого обратиться в общий отдел администрации Анивского городского округа с заявлением. В общий отдел предоставляются следующие документы:
а) заявление гражданина;
б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (оригинал предъявляется для сличения);
в) заключение экспертной комиссии территориального органа Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Сахалинской области в Анивском районе по приему, осмотру технического состояния и определению вознаграждения лицам, добровольно сдавшим оружие и боеприпасы;
г) копия постановления об отказе в возбуждении в отношении лица уголовного дела в связи с добровольной сдачей им оружия и боеприпасов, заверенная печатью территориального органа Управления МВД России по Сахалинской области либо оригинал указанного постановления.
Размеры денежного вознаграждения утверждены постановлением администрации Анивского городского округа и изложены в таблице:
№№
пп
Наименование
Единица измерения
Размер
вознаграждения (руб.)
1
Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, автоматы, пулемёты, гранатомёты), огнестрельное охотничье, спортивное оружие с нарезными стволами
Шт.
15000
2
Гладкоствольное огнестрельное оружие
Шт.
10000
3
Газовое оружие самообороны (пистолеты и револьверы), пневматическое оружие с дульной энергией более 3 Дж, сигнальные пистолеты и револьверы калибра более 6 мм
Шт.
2000
4
Самодельное огнестрельное оружие и обрезы
Шт.
2000
5
Взрывчатые вещества и материалы
0,1 кг
2000
6
Взрывное устройство промышленного изготовления
Шт.
4000
7
Боеприпасы:
7.1
артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., за исключением боеприпасов и оружия, полученных в результате самостоятельного розыска, обнаружения и обезвреживания в местах боёв времён Великой Отечественной войны
Шт.
3000
7.2
патроны к боевому оружию
Шт.
80
7.3
патроны к гражданскому и служебному оружию
Шт.
20
8
Холодное оружие
Шт.
1000
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