За пулеметы и гранатометы жителям Анивы предлагают на 15 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация округа напоминает, что граждане, могут сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, а также взрывчатые вещества и приспособления в отделение полиции и получить за это деньги. При этом уголовная ответственность за незаконное хранение не наступает, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Денежное вознаграждение выплачивается лишь за оружие и (или) боеприпасы, признанные пригодными для использования. Получить деньги могут только совершеннолетние жители Анивского городского округа, которые сдали оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества в ОМВД России по Анивскому городскому округу.

Для получения вознаграждения гражданам необходимо сначала сдать оружие и боеприпасы, получить все необходимые справки от специалистов ОМВД и после этого обратиться в общий отдел администрации Анивского городского округа с заявлением. В общий отдел предоставляются следующие документы:

а) заявление гражданина;

б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (оригинал предъявляется для сличения);

в) заключение экспертной комиссии территориального органа Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Сахалинской области в Анивском районе по приему, осмотру технического состояния и определению вознаграждения лицам, добровольно сдавшим оружие и боеприпасы;

г) копия постановления об отказе в возбуждении в отношении лица уголовного дела в связи с добровольной сдачей им оружия и боеприпасов, заверенная печатью территориального органа Управления МВД России по Сахалинской области либо оригинал указанного постановления.

Размеры денежного вознаграждения утверждены постановлением администрации Анивского городского округа и изложены в таблице: