Тихоокеанское
информационное агентство
4 Марта 2022
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14:42, | Новости общества Сахалина и Курил

За пулеметы и гранатометы жителям Анивы предлагают на 15 тысяч рублей

За пулеметы и гранатометы жителям Анивы предлагают на 15 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация округа напоминает, что граждане, могут сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, а также взрывчатые вещества и приспособления в отделение полиции и получить за это деньги. При этом уголовная ответственность за незаконное хранение не наступает, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Денежное вознаграждение выплачивается лишь за оружие и (или) боеприпасы, признанные пригодными для использования. Получить деньги могут только совершеннолетние жители Анивского городского округа, которые сдали оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества в ОМВД России по Анивскому городскому округу.

Для получения вознаграждения гражданам необходимо сначала сдать оружие и боеприпасы, получить все необходимые справки от специалистов ОМВД и после этого обратиться в общий отдел администрации Анивского городского округа с заявлением. В общий отдел предоставляются следующие документы:

а) заявление гражданина;

б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (оригинал предъявляется для сличения);

в) заключение экспертной комиссии территориального органа Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Сахалинской области в Анивском районе по приему, осмотру технического состояния и определению вознаграждения лицам, добровольно сдавшим оружие и боеприпасы;

г) копия постановления об отказе в возбуждении в отношении лица уголовного дела в связи с добровольной сдачей им оружия и боеприпасов, заверенная печатью территориального органа Управления МВД России по Сахалинской области либо оригинал указанного постановления.

Размеры денежного вознаграждения утверждены постановлением администрации Анивского городского округа и изложены в таблице:

 

№№

пп

Наименование

Единица измерения

Размер

вознаграждения (руб.)

1

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, автоматы, пулемёты, гранатомёты), огнестрельное охотничье, спортивное оружие с нарезными стволами

Шт.

15000

2

Гладкоствольное огнестрельное оружие

Шт.

10000

3

Газовое оружие самообороны (пистолеты и револьверы), пневматическое оружие с дульной энергией более 3 Дж, сигнальные пистолеты и револьверы калибра более 6 мм

Шт.

2000

4

Самодельное огнестрельное оружие и обрезы

Шт.

2000

5

Взрывчатые вещества и материалы

0,1 кг

2000

6

Взрывное устройство промышленного изготовления

Шт.

4000

7

Боеприпасы:

 

 

7.1

артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., за исключением боеприпасов и оружия, полученных                 в результате самостоятельного розыска, обнаружения и обезвреживания в местах боёв времён Великой Отечественной войны

Шт.

3000

7.2

патроны к боевому оружию

Шт.

80

7.3

патроны к гражданскому и служебному оружию

Шт.

20

8

Холодное оружие

Шт.

1000

 

 

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