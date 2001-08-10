В Южно-Сахалинске проверили, как соблюдается график строительства аэровокзала
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заместитель председателя правительства островного региона Сергей Олонцев и депутаты Сахалинской областной Думы проверили ход строительных работ на важнейшем инфраструктурном объекте. Сдать его должны уже в декабре этого года, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Новый аэровокзал позволит обслуживать до 5 миллионов пассажиров в год. Завершением строительства аэровокзала занимается компания «Восточные ворота страны». Это совместное предприятие правительства Сахалинской области и компании «Красинвест». Новый инвестор, который в 2021 году выиграл открытый конкурс на право достройки аэропорта, усовершенствовал проект для увеличения пропускной способности. Благодаря перепланировке внутренних галерей появилась возможность принимать 1600 пассажиров в час, по прежнему проекту было только 800. Предусмотрели 11 выходов на посадку вместо 7, 50 кабин паспортного контроля вместо 14, 8 пунктов досмотра вместо 6.
– Сейчас внутри ведутся работы по демонтажу и монтажу перегородок согласно новой планировке. Увеличена площадь галерей, чтобы организовать встречные потоки пассажиров внутренних и международных рейсов, – рассказал Сергей Олонцев. – Мы со стороны областного правительства проводим совместные штабы с инвестором дважды в месяц. Там решаются все актуальные вопросы по объекту и осуществляется контроль за ходом строительства. Срок сдачи в эксплуатацию – декабрь 2022 года. Никто о переносе сроков не говорит. Если потребуется, оборудование и материалы будут заменяться на не уступающие по качеству аналоги производства России и Азии.
Работы по достройке аэровокзального комплекса начались в августе 2021 года. Сегодня на объекте трудятся 150 человек, в марте число работников увеличится до 260, в пиковые периоды – до 750. Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу – максимально привлекать на строительную площадку жителей Сахалинской области и местные компании поставщиков.
– Учитывая значимость строящегося аэропорта для жителей региона, депутатам важно понимать, с кем мы имеем дело в рамках реализации проекта. Одна из наших задач сегодня – познакомиться с коллегами непосредственно на строительной площадке, оценить ход работ. «Красинвест» – опытный инвестор, который с 2016 года занимается развитием главного сибирского аэропорта в Красноярске, а также управляет малыми аэропортами Сибири. Всего за несколько лет им удалось превратить аэропорт Красноярска в воздушную гавань мирового уровня. То есть положительный опыт есть, нас это обнадеживает. Команда «Красинвеста» в разное время занималась развитием аэропортов, которые входят в холдинг, созданный промышленником Олегом Дерипаской более 10 лет назад. Они успешно модернизировали международные аэропорты Кубани – Сочи, Краснодар и Анапу. Что важно, есть опыт управления и дальневосточными аэропортами, в частности, во Владивостоке, а значит, инвестор знаком со спецификой нашего макрорегиона. Появление такой опытной команды – хороший знак для островного региона. Это позволяет рассчитывать, что скоро Сахалин получит аэропорт международного уровня, – считает депутат Сахалинской областной Думы Александр Шарифулин.
– Главное – чтобы строящийся аэровокзал обеспечивал потребности сахалинцев и курильчан в комфортных и безопасных авиапутешествиях. Важен и туристический аспект – все же, это будущие главные воздушные ворота наших островов. Принципиально, чтобы строительство завершилось в срок – время сегодня непростое, неожиданности не исключены. Цель нашего визита – убедиться, что работы идут по графику, с соблюдением всех требований. Сегодня во всей стране возникает неопределенность с иностранными инвесторами. На таком фоне мы не можем не уделять особого внимания проектам, реализуемым ответственным российским бизнесом. Строительство аэровокзала, безусловно, жизненно важное дело для области. Считаю, что в условиях жестких западных санкций органам власти и бизнесу необходимо объединить усилия, чтобы успешно его завершить, – депутат Сахалинской областной Думы Александр Болотников.
С приходом нового инвестора была преобразована архитектурная концепция аэровокзала и прилегающей площади. На следующем этапе планируется обустройство привокзальной площади, строительство гостиницы 4* с закрытым переходом из здания аэровокзала, а также магазинов, кафе и других объектов сферы услуг.
Архитектурную концепцию разработала студия Сергея Шведова из Санкт-Петербурга. Основная идея заключается в значении Сахалинской области как восточного форпоста России. С высоты птичьего полета площадь будет напоминать побережье морского залива с кромкой прибоя. Помимо эстетической функции, такое планировочное решение позволит оптимально распределить транспортные и пешеходные потоки, а также обеспечит максимальную ветровую защиту пассажиров.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:32 Сегодня В одном из домов села Охотское Сахалинской области надеты тела трех мужчин и ребенка
10:51 Сегодня Места продажи охлажденной рыбы на Сахалине собрали на одном портале
- 08:48 Сегодня ВТБ повышает ставки по вкладам и накопительным счетам до 21%
09:43 Сегодня Сахалинцев приглашают на службу в судебные приставы
- 17:22 1 Марта Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
09:50 25 Февраля В Южно-Сахалинске завершается модернизация общественного транспорта
14:57 24 Февраля В Южно-Сахалинске при детских садах открываются семейные дошкольные группы
15:07 25 Февраля Благодаря бдительным сахалинцам автоинспекторы выявили нарушителей
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
- 17:36 11 Февраля В Сахалинской области выявили зараженных омикроном
12:19 10 Февраля Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
Выбор редакции
- 11:30 Вчера Сахалинец Всеволод Щеглов стал спортсменом месяца в январе
- 09:45 1 Марта Сахалинская школьница-блогер порассуждала, нужно ли учителям вести ТикТок
- 11:38 24 Февраля 350 килограммов красной икры без документов изъяли пограничники на Камчатке
- 09:39 22 Февраля Сахалинцев приглашают на концерт Александра Деревягина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?