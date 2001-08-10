В Южно-Сахалинске проверили, как соблюдается график строительства аэровокзала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель председателя правительства островного региона Сергей Олонцев и депутаты Сахалинской областной Думы проверили ход строительных работ на важнейшем инфраструктурном объекте. Сдать его должны уже в декабре этого года, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Новый аэровокзал позволит обслуживать до 5 миллионов пассажиров в год. Завершением строительства аэровокзала занимается компания «Восточные ворота страны». Это совместное предприятие правительства Сахалинской области и компании «Красинвест». Новый инвестор, который в 2021 году выиграл открытый конкурс на право достройки аэропорта, усовершенствовал проект для увеличения пропускной способности. Благодаря перепланировке внутренних галерей появилась возможность принимать 1600 пассажиров в час, по прежнему проекту было только 800. Предусмотрели 11 выходов на посадку вместо 7, 50 кабин паспортного контроля вместо 14, 8 пунктов досмотра вместо 6.

– Сейчас внутри ведутся работы по демонтажу и монтажу перегородок согласно новой планировке. Увеличена площадь галерей, чтобы организовать встречные потоки пассажиров внутренних и международных рейсов, – рассказал Сергей Олонцев. – Мы со стороны областного правительства проводим совместные штабы с инвестором дважды в месяц. Там решаются все актуальные вопросы по объекту и осуществляется контроль за ходом строительства. Срок сдачи в эксплуатацию – декабрь 2022 года. Никто о переносе сроков не говорит. Если потребуется, оборудование и материалы будут заменяться на не уступающие по качеству аналоги производства России и Азии.

Работы по достройке аэровокзального комплекса начались в августе 2021 года. Сегодня на объекте трудятся 150 человек, в марте число работников увеличится до 260, в пиковые периоды – до 750. Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу – максимально привлекать на строительную площадку жителей Сахалинской области и местные компании поставщиков.

– Учитывая значимость строящегося аэропорта для жителей региона, депутатам важно понимать, с кем мы имеем дело в рамках реализации проекта. Одна из наших задач сегодня – познакомиться с коллегами непосредственно на строительной площадке, оценить ход работ. «Красинвест» – опытный инвестор, который с 2016 года занимается развитием главного сибирского аэропорта в Красноярске, а также управляет малыми аэропортами Сибири. Всего за несколько лет им удалось превратить аэропорт Красноярска в воздушную гавань мирового уровня. То есть положительный опыт есть, нас это обнадеживает. Команда «Красинвеста» в разное время занималась развитием аэропортов, которые входят в холдинг, созданный промышленником Олегом Дерипаской более 10 лет назад. Они успешно модернизировали международные аэропорты Кубани – Сочи, Краснодар и Анапу. Что важно, есть опыт управления и дальневосточными аэропортами, в частности, во Владивостоке, а значит, инвестор знаком со спецификой нашего макрорегиона. Появление такой опытной команды – хороший знак для островного региона. Это позволяет рассчитывать, что скоро Сахалин получит аэропорт международного уровня, – считает депутат Сахалинской областной Думы Александр Шарифулин.

– Главное – чтобы строящийся аэровокзал обеспечивал потребности сахалинцев и курильчан в комфортных и безопасных авиапутешествиях. Важен и туристический аспект – все же, это будущие главные воздушные ворота наших островов. Принципиально, чтобы строительство завершилось в срок – время сегодня непростое, неожиданности не исключены. Цель нашего визита – убедиться, что работы идут по графику, с соблюдением всех требований. Сегодня во всей стране возникает неопределенность с иностранными инвесторами. На таком фоне мы не можем не уделять особого внимания проектам, реализуемым ответственным российским бизнесом. Строительство аэровокзала, безусловно, жизненно важное дело для области. Считаю, что в условиях жестких западных санкций органам власти и бизнесу необходимо объединить усилия, чтобы успешно его завершить, – депутат Сахалинской областной Думы Александр Болотников.

С приходом нового инвестора была преобразована архитектурная концепция аэровокзала и прилегающей площади. На следующем этапе планируется обустройство привокзальной площади, строительство гостиницы 4* с закрытым переходом из здания аэровокзала, а также магазинов, кафе и других объектов сферы услуг.

Архитектурную концепцию разработала студия Сергея Шведова из Санкт-Петербурга. Основная идея заключается в значении Сахалинской области как восточного форпоста России. С высоты птичьего полета площадь будет напоминать побережье морского залива с кромкой прибоя. Помимо эстетической функции, такое планировочное решение позволит оптимально распределить транспортные и пешеходные потоки, а также обеспечит максимальную ветровую защиту пассажиров.