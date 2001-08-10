Жителей Лугового просят определиться с назначением будущего моста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей планировочного района Луговое приглашают высказать мнение о назначении будущего моста в районе ул. 2-й Железнодорожной через реку Сусуя, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, вопрос о необходимости обустройства моста был озвучен 10 февраля во время встречи губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина с жителями планировочного района. По итогу встречи назначен исполнитель будущих работ - МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

Прежде чем приступить к разработке проектно-сметной документации по строительству моста в Луговом, по поручению мэра областного центра организован опрос среди жителей планировочного района, которых просят высказать свое мнение о назначении будущего моста: либо он будет пешеходным, либо автомобильно-пешеходным.

Опрос опубликован на главной странице официального сайта администрации Южно-Сахалинска. Он продлится до 9 марта включительно.