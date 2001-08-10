Еще две тонны грузов собрали южносахалинцы для жителей Донбасса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцы не только продолжают приносить вещи и продукты в пункты приема гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, но и ставят рекорды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как сообщалось ранее, с момента открытия пункта в областном центре за несколько дней было собрано около двух тонн грузов. Однако сегодня только за один неполный день сахалинцы смогли повторить эту цифру.
С транспортировкой и разгрузкой помогли активисты Тимур Рамазанов и Иван Панков.
Сотрудник городского парка культуры и отдыха Юлия Рахманова подчеркнула, что ее семья не смогла остаться в стороне от общей беды: ранее женщина сделала перечисление денежных средств в Ростовский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, а сегодня привезла в пункт приема канцелярские товары.
Тетради, письменные принадлежности и школьный рюкзак передал для пострадавших еще один южносахалинец - Виктор Куликов.
Все посетители пункта приема были единодушны во мнении — поможем, чем можем, но поможем обязательно.
Напомним, пункт приема помощи открыт в Сахалинском областном реабилитационном центре для инвалидов по адресу: ул. Больничная, 34. Он будет работать по 5 марта включительно с 11 до 20 часов. Телефон горячей линии #МыВместе: 8 (4242) 240390.
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