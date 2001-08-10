Тихоокеанское
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1 Марта 2022
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17:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске продолжается прием заявок на конкурс социальных проектов "Мы и наш город"

В Южно-Сахалинске продолжается прием заявок на конкурс социальных проектов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается прием заявок на участие в ежегодном конкурсе на предоставление муниципального гранта "Мы и наш город", расскахазпли ТИА "Острова" в городской администрации.

Цель конкурса - стимулирование и поддержка значимых для горожан инициатив по таким направлениям, как благотворительность и волонтерская деятельность, пропаганда здорового образа жизни, охрана окружающей среды и защита животных, развитие местного самоуправления, содействие предпринимательской деятельности молодежи, деятельность в сфере патриотического воспитания и другие. Максимальная сумма муниципального гранта на один проект составляет 250 тыс. руб.

Заявки на участие в конкурсе «Мы и наш город» принимают до 21 марта по адресу: ул. Карла Маркса, 51, каб. 214, 211. Задать интересующие вопросы можно по телефону: 300-814 (добавочные 1 и 3). Также подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте администрации города.

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