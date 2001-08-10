Тихоокеанское
информационное агентство
28 Февраля 2022
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19:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В аэропорту Южно-Сахалинска всех проверяют металлоискателями

В аэропорту Южно-Сахалинска всех проверяют металлоискателями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пассажиров, прилетевших на Сахалин утренними рейсами 27 февраля, из терминала, где получают багаж, выпускают по одному. Каждого проверяют металлоискателями, сообщает astv.ru. По словам прибывших, в зоне прилёта enhjv было не менее 400 человек. Это пассажиры рейсов из Москвы, Новосибирска и Владивостока. Почти все без масок. Людей не выпускают даже подышать воздухом обратно в сторону взлётной полосы.

Как стало известно astv.ru, это плановая проверка в связи с ситуацией на Украине. Пресс-служба аэропорта официально сообщает, что "в аэропорту "Южно-Сахалинск" проводятся мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости. В багажном отделении усилена процедура досмотра багажа при выходе в город".

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