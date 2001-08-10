В легендарной камчатской Паратунке построят новый микрорайон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На площади более 40 га будет возведён жилой комплекс и объекты социальной инфраструктуры, благоустроена территория. Новый квартал, рассчитанный на проживание около тысячи человек, планируют сдать в 2028 году, сообщает ТК "41 Регион".

Проект, позволяющий решить проблему переселения из ветхого и аварийного фонда, начнётся в следующем году. Он поможет обеспечить новым качественным жильем более 650 жителей посёлка Термальный и села Паратунки.

Строить и вводить объекты в эксплуатацию будут поэтапно, сначала – жилые дома, потом аквацентр с бассейном и спортивный комплекс, адаптированный под людей с ограниченными возможностями.