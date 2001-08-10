Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2022
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12:16, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине проведена тренировка ПВО с расчетами новых зенитных ракетных систем С-400

На Сахалине проведена тренировка ПВО с расчетами новых зенитных ракетных систем С-400

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На острове Сахалин расчеты воинской части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа провели тренировку на новых зенитных ракетных системах (ЗРС) С-400 по отражению налета авиации условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ПВО.

В ходе практической части тренировки после получения учебного сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по поиску, обнаружению, классификации и условному уничтожению воздушного "противника".

После получения сигнала военнослужащие выполнили нормативы по приведению военной техники в готовность к отражению налета, сопровождению учебных целей.

В завершении тренировки расчетами ЗРС С-400 были проведены учебные (электронные) пуски ракет, в результате которых воздушные цели условного противника были поражены.

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