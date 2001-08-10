В Южно-Сахалинске при детских садах открываются семейные дошкольные группы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Родители детей дошкольного возраста могут организовать на дому семейную группу как структурную единицу муниципального детского сада. Такая практика альтернативного дошкольного образования получает все большее распространение в стране. Несколько семейных групп работает на территории Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказали в департаменте образования города, открыть семейные группы могут родители, имеющие 3-х и более детей дошкольного возраста. Если в семье только один или два ребенка-дошкольника, открыть группу тоже можно, если дополнительно принять в нее малышей из других семей, например, проживающих в близлежащих домах. Важное условие: в один домашний мини-детский сад может быть зачислено не менее троих детей. Максимальное число воспитанников - 5 человек. При этом возраст малышей может быть разным.

Как альтернативная форма дошкольного образования, семейные группы – еще одно направление, способствующее обеспечению равного доступа всех категорий населения к услугам дошкольного образования. Такой вариант может быть особенно удобным для многодетных семей, родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья и др.

– Администрация города уделяет особое внимание повышению доступности и качества дошкольного образования. В работу детских садов нашего города внедряются самые лучшие практики, реализуются инновационные проекты. В городе расширяется сеть частных детских садов. И семейные группы как одна из форм дошкольного образования имеют свои преимущества. В частности, для женщин - это возможность трудоустройства, не прерывая процесс воспитания детей, – отметила директор департамента образования Светлана Мирова.

Родители в зависимости от уровня и профиля образования официально трудоустраиваются в ДОУ на должность воспитателя либо младшего воспитателя. При необходимости проходят профессиональную переподготовку, получают всю необходимую организационную и консультационную помощь. Мини-филиалу детского сада предоставляется всё необходимое для присмотра за детьми, организации образовательного процесса, включая методические материалы, игрушки, мебель, канцелярские принадлежности и пр. Малыши обеспечиваются питанием согласно утвержденному меню. Как и в «большом» детском саду, они придерживаются режима: ходят на прогулки, занимаются с воспитателем по установленным программам. Оплата труда родителей-воспитателей осуществляется в соответствии с занимаемой должностью на основе действующего в детском саду положения об оплате труда.

Добавим, что семейные группы, как правило, находятся в шаговой доступности от образовательной организации. Физкультуру, музыкальные и другие профильные занятия дети посещают на территории дошкольного учреждения. Воспитанники семейных групп наравне со всеми могут участвовать в праздничных мероприятиях, экскурсиях, конкурсах. Они получают помощь логопеда, психолога и других узких специалистов сада.

Семейная группа «Ладушки» работает на базе ДОУ №55 («Веснушка») с ноября прошлого года. Инициаторы организации домашнего детского сада – южносахалинки Наталья Нефедова и Светлана Липявка.

– Всё как в обычном детском саду. С утра занятия – учимся математике, проходим темы по окружающему миру, художественно-эстетическое развитие, – рассказывает воспитатель Наталья. – Работа воспитателем в маленькой семейной группе – лучшая работа. Можно больше времени проводить со своими детьми, видеть, как они растут и заниматься воспитанием.

Существенные плюсы семейных групп отмечает и младший воспитатель «Ладушек» Светлана:

– Дети чувствуют себя как дома, при этом они всё же в детском саду, а значит, развиваются, проходят социализацию. Для нас была очень важна поддержка департамента образования. В этом процессе нет ничего сложного. Специалисты открыты, помогают, подробно разъясняют все моменты.

Для открытия группы родителю необходимо подать заявление и перечень документов в департамент образования. Получить подробную информацию и предварительную консультацию можно по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Амурская 88, 4 этаж, кабинет № 402. Телефон: 312-687 (доб. 4).