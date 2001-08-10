На Сахалине женщины-автоинспекторы поздравили мужчин с 23 февраля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудницы ГИБДД в посёлке Смирных провели пропагандистскую акцию в канун 23 февраля. Женский патруль вышел на улицу, чтобы поздравить автолюбителей с праздником и напомнить о ПДД. Водители не скрывали удивления и немного смущались, пишет astv.ru, ссылаясь на Instagram районного отделения ГИБДД.

Как выяснил интеренет-ресурс, акцию "Хороший водитель - лучший защитник!" организовали, чтобы ещё раз напомнить автовладельцам о важности дисциплинированности и вежливости на дорогах, ведь это - залог безопасности.

По словам сотрудников ведомства, такие мероприятия настраивают автолюбителей на позитив, который служит лучшей профилактикой аварийности и грубых нарушений ПДД.