Тихоокеанское
информационное агентство
23 Февраля 2022
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В Южно-Сахалинске автовладельцев просят переставить машины с ул. Детской на парковку городского парка
15:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине женщины-автоинспекторы поздравили мужчин с 23 февраля

На Сахалине женщины-автоинспекторы поздравили мужчин с 23 февраля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудницы ГИБДД в посёлке Смирных провели пропагандистскую акцию в канун 23 февраля. Женский патруль вышел на улицу, чтобы поздравить автолюбителей с праздником и напомнить о ПДД. Водители не скрывали удивления и немного смущались, пишет astv.ru, ссылаясь на Instagram районного отделения ГИБДД.

Как выяснил интеренет-ресурс, акцию "Хороший водитель - лучший защитник!" организовали, чтобы ещё раз напомнить автовладельцам о важности дисциплинированности и вежливости на дорогах, ведь это - залог безопасности.

По словам сотрудников ведомства, такие мероприятия настраивают автолюбителей на позитив, который служит лучшей профилактикой аварийности и грубых нарушений ПДД.

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