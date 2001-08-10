В Сахалинской области готовятся к пожароопасному сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подготовительные мероприятия проводят раньше обычных сроков по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Сахалинская авиабаза уже заключила контракты на проведение лесоавиационных работ по мониторингу и тушению лесных пожаров. Патрулировать и тушить леса в этом году будут два вертолета R-44, самолет Ан-3. Объявлен аукцион на аренду вертолета Ми-8, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Сахалинская авиабаза приняла на работу девять десантников-пожарных. Сейчас они проходят специальную подготовку и обучение. Общая численность личного состава лесопожарных формирований составила 184 человека. Принято решение увеличить кратность авиационного патрулирования и количество летных часов.

В распоряжении специализированных областных автономных учреждений 205 единиц лесопожарной техники. В этом году за счет привлеченных федеральных средств закупят грузовой автомобиль и три прицепных модуля с водоподающим оборудованием. Эти модули область будет использовать впервые. Прицепы хорошо себя зарекомендовали на пожарах, они оснащены емкостью на 300 литров воды, присоединять их можно к любому автомобилю.

Автономным учреждениям, подведомственным агентству лесного и охотничьего хозяйства региона, поручено проводить противопожарное обустройство, профилактику, в случае необходимости немедленно приступать к тушению лесов. В районах организованы комиссии по чрезвычайным ситуациям. В их состав вошли представители местных администраций, МЧС, полиции, прокуратуры, главные лесничие, руководители предприятий. В каждом лесничестве созданы оперативные штабы по тушению лесных пожаров.

Отметим, совершенствование работы по защите населения и территорий Дальнего Востока от пожаров обсудили недавно на заседании совета Дальневосточного федерального округа, которое провел вице-премьер, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

- По поручению Президента увеличен в два раза объём средств, направляемых на борьбу с лесными пожарами, на их предупреждение, – отметил полпред.

Дальневосточным регионам на указанные цели выделено 6,4 миллиарда рублей. Сахалинская область на мероприятия по охране лесов от пожаров получит в этом году из федерального бюджета почти 163 миллиона рублей.