В Южно-Сахалинске перехватывающие парковки готовят к размещению автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске готовят перехватывающие парковки к размещению личного транспорта жителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уже сегодня вечером автомобили можно будет поставить на двух парковках: площадке около музея «Россия - моя история» на 60 мест и по ул. Хабаровской между пр. Мира и ул. Дзержинского на 50 мест. Там расчистка ведется силами завода стройматериалов им. Федотова.

По данным департамента дорожного хозяйства и благоустройства, частично работы по расчистке проведены на парковке в районе площадей Победы (50 мест) и Славы (90 мест). Основная расчистка и расширение запланированы на предстоящую ночь.

Также в ночь на 22 февраля будут вестись работы по расчистке перехватывающих парковок по следующим адресам:

- в районе перекрестка ул. Пуркаева и ул. Горького (севернее Кристалла), 40 мест;

- пер. Алтайский (парковка в районе парка), 50 мест;

- в районе дома №151 по ул. Комсомольской (участок бывшего «Дома офицеров»), 40 мест.

Остальные перехватывающие парковки также будут расчищены по мере освобождения спецтехники.

Первоочередной задачей перед коммунальными службами стоит расчистка улично-дорожной сети, в том числе расширение дорог и вывоз снега, а также автобусных карманов, контейнерных площадок, пешеходных зон, подъездных путей к социальным учреждениям и перехватывающих парковок.