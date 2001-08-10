Тихоокеанское
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15:41, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

АСТВ перезапустил вещание флагманского телеканала

АСТВ перезапустил вещание флагманского телеканала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский медиахолдинг АСТВ объявил о перезапуске своего флагманского телеканала. АСТВ, с 2020 года вещающий 24 часа в сутки, сменил концепцию на информационную.

Как сообщил ТИА «Острова» исполнительный директор холдинга Алексей Максименко, опорой эфира будут новостные репортажи – без сериалов, фильмов и «покупных» программ с материка.

-  Всё, что мы показываем, - это местный контент, созданный как нашими силами, так и с участием сахалинских авторов. Сегодня практический каждый человек со смартфоном становится таким видеографом, - добавил Максименко.

Среди проектов, о запуске которых уже объявлено – «Новостята», «Наши в Ютубе», «День по фэн-шуй», «Сахалин сегодня», «Чёрно-белый Сахалин».

Канал АСТВ вещает во всех островных кабельных сетях, а также в интернете – на сайте и в приложениях для смартфонов.

АСТВ ведет свою историю с 1996 года. Это старейший местный частный медиахолдинг. Его авторы неоднократно становились лауреатами федеральной премии «ТЭФИ».

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