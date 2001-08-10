В Южно-Сахалинске продолжается работа по контролю численности безнадзорных собак

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжаются мероприятия по отлову собак без владельцев, в том числе на основании обращений от горожан. Работа ведется ежедневно.

Так, в рамках муниципального контракта специалистами подрядной организации - благотворительный фонд защиты животных «Помощь животным Сахалина» - за последний месяц было отловлено более 100 собак.

- В городским округе работают несколько бригад по отлову животных. Заявки поступают ежедневно. Так, накануне горожане пожаловались на агрессивных собак в районе ДДЮТ и в Новоалександровске. Специалисты отправились на указанные адреса и изъяли по 2 особи. Бригады продолжат выезжать до полного отлова всех собак в этих районах, - рассказала заместитель начальника отдела мониторинга санитарного состояния МКУ "Управление мониторинга городского хозяйства" Нина Фаткина.

Напомним, согласно действующему законодательству, безнадзорные животные изымаются с улиц для проведения ветеринарно-профилактических мероприятий - кастрации, стерилизации, вакцинации и чипированию. После этого их возвращают в естественную среду. Под контролем в питомнике оставляют только агрессивных и больных особей.

Отметим, что имея постоянную кормовую базу, животные начинают активно размножаться, сбиваются в стаи и в некоторых случаях, могут проявлять агрессию. Поэтому жителей Южно-Сахалинска просят не прикармливать безнадзорных собак, а сообщить о них в приемную департамента городского хозяйства в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по телефону: 300-765 (доб.1, 2).