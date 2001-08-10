17:11, | Новости общества Сахалина и Курил
Подача тепла в жилые дома в района «Эдема» возобновлена
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В районе жилых домов по ул. Горной, 52 и 56 завершены аварийно-восстановительные работы. На текущий момент подача тепла в жилые дома возобновлена. На ликвидации последствий аварии было задействовано 11 единиц техники и 12 человек.
Напомним, что сегодня ночью в 4.30 в указанном районе произошёл порыв на теплотрассе АО «СКК». По этой причине 95 домов временно оставались без тепла.
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Новости общества Сахалина и Курил
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