Тихоокеанское
информационное агентство
16 Февраля 2022
Сейчас 00:21
76,17|86,27|66,91
Сахалинских рыбаков предупреждают о неустойчивом припае 16 февраля
17:11, | Новости общества Сахалина и Курил

Подача тепла в жилые дома в района «Эдема» возобновлена

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В районе жилых домов по ул. Горной, 52 и 56 завершены аварийно-восстановительные работы. На текущий момент подача тепла в жилые дома возобновлена. На ликвидации последствий аварии было задействовано 11 единиц техники и 12 человек. 

Напомним, что сегодня ночью в 4.30 в указанном районе произошёл порыв на теплотрассе АО  «СКК». По этой причине 95 домов временно оставались без тепла.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?