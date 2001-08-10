Почта России выпустила новые дизайнерские открытки к 8 Марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Сахалинской области могут выбрать новые дизайнерские открытки на сайте Почты России . Открытки, оформленные на сайте, будут доставлены в красочном конверте в любой регион России.

«В связи с пандемией коронавируса и действующими ограничительными мерами мы рекомендуем воспользоваться дистанционным сервисом поздравлений. Не обязательно посещать почтовое отделение, чтобы выбрать открытку – мы регулярно обновляем ассортимент открыток на сайте market.pochta.ru. Здесь удобно оформить поздравление и написать почтовый адрес. Почтальон доставит вашу открытку получателю в почтовый ящик», – рассказала заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Наталья Чековитова.

На сайте доступны открытки к 23 февраля, 8 Марта, ко Дню рождения и к профессиональным праздникам. Открытки изготовлены на плотном картоне с глянцевым покрытием. Их стоимость – 149 рублей с учетом доставки по России. Все желающие могут принять участие в благотворительном проекте, отправив открытку, у которой рядом с артикулом есть отметка «с благотворительной виньеткой». Стоимость такой открытки составляет 199 рублей. Часть средств с каждой виньетки Почта России направляет в Благотворительный Фонд «Энби» на проекты «Обучение врачей» и «Конференции для родителей», которые ставят своей целью повышение квалификации врачей и обеспечение равных возможностей диагностики и лечения детей во всех регионах России.

Почта России рекомендует выбирать открытки на сайте в адрес жителей дальневосточных регионов страны не позднее 15 дней до даты события, в адрес столичного региона – не позднее 5 дней до праздника.

Клиенты, которые предпочитают традиционные послания, могут приобрести праздничные открытки в почтовых отделениях.