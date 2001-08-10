Почта России выпустила новые дизайнерские открытки к 8 Марта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Сахалинской области могут выбрать новые дизайнерские открытки на сайте Почты России. Открытки, оформленные на сайте, будут доставлены в красочном конверте в любой регион России.
«В связи с пандемией коронавируса и действующими ограничительными мерами мы рекомендуем воспользоваться дистанционным сервисом поздравлений. Не обязательно посещать почтовое отделение, чтобы выбрать открытку – мы регулярно обновляем ассортимент открыток на сайте market.pochta.ru. Здесь удобно оформить поздравление и написать почтовый адрес. Почтальон доставит вашу открытку получателю в почтовый ящик», – рассказала заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Наталья Чековитова.
На сайте доступны открытки к 23 февраля, 8 Марта, ко Дню рождения и к профессиональным праздникам. Открытки изготовлены на плотном картоне с глянцевым покрытием. Их стоимость – 149 рублей с учетом доставки по России. Все желающие могут принять участие в благотворительном проекте, отправив открытку, у которой рядом с артикулом есть отметка «с благотворительной виньеткой». Стоимость такой открытки составляет 199 рублей. Часть средств с каждой виньетки Почта России направляет в Благотворительный Фонд «Энби» на проекты «Обучение врачей» и «Конференции для родителей», которые ставят своей целью повышение квалификации врачей и обеспечение равных возможностей диагностики и лечения детей во всех регионах России.
Почта России рекомендует выбирать открытки на сайте в адрес жителей дальневосточных регионов страны не позднее 15 дней до даты события, в адрес столичного региона – не позднее 5 дней до праздника.
Клиенты, которые предпочитают традиционные послания, могут приобрести праздничные открытки в почтовых отделениях.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
16:21 9 Февраля Мошенники из Волгограда обманули более 20 жителей Сахалинской области, их ждет суд
16:23 9 Февраля Сахалинцы уснули в угнанной машине, где их и обнаружила полиция
12:19 10 Февраля Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
- 15:11 20 Января В Южно-Сахалинске в результате несчастного случая погиб рабочий завода им. Федотова
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
16:21 9 Февраля Мошенники из Волгограда обманули более 20 жителей Сахалинской области, их ждет суд
Выбор редакции
- 11:26 9 Февраля Сахалинца, проехавшего на велосипеде через всю страну, наградили памятным знаком
- 16:00 8 Февраля Сахалинский "Кристалл" стал серебряным призером "Золотой шайбы"
- 15:43 7 Февраля Южно-сахалинские педагоги примут участие в профессиональном конкурсе
- 11:07 7 Февраля Белорусы в сахалинской икре не обнаружили икры
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?