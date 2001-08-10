В Сахалинской области выявили зараженных омикроном
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора подтвердили предположения сахалинских врачей о том, что на территории области циркулирует новый штамм коронавируса. Изменения в клинической картине заболеваемости специалисты отмечали с конца прошлого года. Для верификации штаммов пробы островитян с биологическим материалом были направлены в центральные научно-исследовательские институты. Для борьбы с новой разновидностью опасной инфекции были внедрены новые форматы работы в системе здравоохранения.
Резкий рост заболеваемости, увеличение количества обращений за медицинской помощью с нескольких сотен до 10 тысяч в сутки – такую динамику заболеваемости принес с собой омикрон на Сахалин. По подсчетам ученых, до 70% болеющих в настоящее время, заразились именно новым штаммом. Всего 30% приходится на штаммы, пришедшие во время предыдущей волны, – дельту и более ранние варианты.
- Мы надеялись, что дельта будет уходить, замещаться новым штаммом. Сейчас это видим по клинической картине. Удельный вес пневмоний резко сократился, уменьшилось количество госпитализаций. Омикрон в целом отличается более легким течением. Но сказать, что он безопасен – нельзя. Для людей с ослабленным иммунитетом, с сопутствующими заболеваниями или пожилых граждан любой вирус может стать смертельным. Учитывая высокую вирулентность Омикрона, выросла общая заболеваемость и нагрузка на амбулаторное звено, – рассказала главный инфекционист Сахалинской области Оксана Солонина.
По словам специалиста, более опасен омикрон и для детей. Так, если раньше дети почти не болели коронавирусом, то теперь фиксируются массовые обращения от родителей.
Для омикрона, по данным врачей, характерны ярко выраженный респираторный синдром – насморк, температура в течение нескольких дней, проявления ангины и фарингита. По наблюдениям специалистов, среди заболевших увеличилось количество привитых людей, примерно на 10%. Это объясняется тем фактом, что омикрон живет и размножается в основном на верхних дыхательных путях, а действие вакцины направлено на предотвращение попадания вируса в легкие и развитие тяжелых осложнений.
- В связи с резким количеством обращений за медицинской помощью увеличили в два раза количество кабинетов по приему пациентов, открыли дополнительные кабинеты для закрытия больничных листов. Через 1300 больничные открываем и закрываем дистанционно. В течение дня поликлиники Южно-Сахалинска принимают до 700 человек. Резервы используются максимально. Ежечасно отслеживаем ситуацию на загруженность, – уточнил главный инфекционист Сахалинской области Алексей Ефимов.
Главный медицинский сервис области – служба 1300 в новых реалиях также претерпела изменения. Новой опцией для жителей региона стала возможность получения телемедицинской консультации. Если у человека нет возможности посетить поликлинику, то он может получить рекомендации по лечению в аудио- или видеорежиме.
- Поначалу люди недоверчиво относились к такой услуге. Для человека бывает проще спросить знакомого или соседа, какие таблетки он принимал от кашля. Мы предлагаем в таких случаях звонить врачу и даем такую возможность. А специалист уже определит тактику лечению или даже необходимость госпитализации. Мы начинали с 20 консультаций в день, сейчас их количество доходит до 400, – прокомментировал директор сахалинского областного информационно-аналитического центра Роман Никитин.
На базе информационно-аналитического центра и медицинских учреждений Южно-Сахалинска открыто 30 автоматизированных рабочих мест для специалистов, консультирующих по системе «Видеоврач». Также дополнительные места открыты в центральных районных больницах, общее количество таких точек доходит до 50. Специалисты напоминают, что при возникновении симптомов ОРВИ не нужно заниматься самолечением – сервис 1300 поможет разобраться с маршрутизацией и тактикой лечения. А главным способом профилактики остается вакцинация. Прививка поможет перенести инфекцию в более легкой форме либо вовсе избежать заболевания.
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