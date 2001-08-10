Южно-Сахалинск продолжают чистить от снега: упор на частный сектор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городском округе продолжается плановая расчистка улиц от снега. Сейчас основные силы дорожных служб сосредоточены на частном секторе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня днем вывоз снега запланирован с ул. Комсомольской на участке от ул. Пограничной до ул Емельянова, с пер. Невского, пер. Свободного и бул. Освободителей. Также сегодня днем запланированы работы по уборке снежных валов в прилотковой части дорог по ул. Дзержинского и ул. Чехова.

Ограничения движения автотранспорта продолжают действовать на некоторых улицах Южно-Сахалинска. Сбоев в работе светофоров не зафиксировано.

Так, до 10 февраля движение на ул. Холмской в районе домов №90, 92 и 94 ограничено по одной полосе в связи с работами по газификации.

До 20 февраля в связи со строительством южного коллектора для сквозного проезда закрыт участок ул. Авиационной в границах от пр. Мира до дома №3. Объезд осуществляется по ул. Больничной. Также работы проводятся и в районе дома №57 по ул. Авиационной, где до 28 февраля тоже нет сквозного проезда.