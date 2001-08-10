30 семей из Тымовского отметили новоселье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ключи от квартир в современной пятиэтажке, расположенной в центре населенного пункта, получили переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Деньги на возведение дома были направлены в рамках соответствующей региональной программы, принятой по поручению губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- От лица главы региона хочется пожелать новоселам всего самого доброго, - обратилась к жильцам нового дома первый заместитель министра строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко. - Пусть в ваших квартирах царит любовь и взаимопонимание. Работа областного правительства направлена на то, чтобы сахалинцы и курильчане жили в комфортных условиях. Возведение новых домов в Тымовском – важная её составляющая.
Квартиры сданы «под ключ»: в помещениях выполнен косметический ремонт, установлены окна, двери, сантехника и электроприборы. Новоселам остается лишь перевезти мебель.
- Очень рад переселению, - отметил новосёл Олег Клецкин. - Переезжаю с отцом. Ждали квартиру с 2017 года. Она нам очень понравилась - уютная, светлая и теплая. Главное, ничего дополнительно в ней делать не нужно. Это очень удобно и экономично.
В рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья с начала 2021 года ключи от новых квартиры получили около 80 семей из Тымовского.
Отметим, по поручению губернатора Валерия Лимаренко активное расселение жителей из аварийных домов идет на территории всего региона. В 2021 году благодаря соответствующей программе свои жилищные условия улучшили 4 тысячи человек. Это сахалинцы и курильчане, дома которых были признаны аварийными после 1 января 2017 года. До конца этого года из аварийного жилья переселят более 5 тысяч сахалинцев и курильчан.
О продолжении программы ранее заявил Президент РФ Владимир Путин. В прошлом году средства на переселение жителей выделялись из областного бюджета. В этом году на эти цели удалось привлечь федеральные деньги. Сахалинская область первой в России получила федеральные средства на программу расселения аварийного жилого фонда, признанного непригодным после 1 января 2017 года. Это стало возможным благодаря тому, что регион одним из первых и в полном объеме выполнил прошлую программу расселения, обеспечив современным и комфортабельным жильем всех, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года.
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